“复学潮”来临，企业微信发布智慧教育行业方案，助力学校安全复学

随着各地陆续公布复学时间，“复学潮”即将来临，建立常态化的防控机制，保证师生的身心健康，并做好与之适应的校园管理新模式，成了各中小学目前的首要任务。

4月23日，企业微信举办了首场教育行业发布会，正式发布了针对基础教育行业的解决方案，并推出了复学码、晨午检、以及智慧测温硬件等新能力，助力安全复学。另外，企业微信还将拿出10亿元启动金，鼓励合作伙伴帮助学校和教育局快速上手企业微信智慧教育方案。

10亿启动金专项投入，激励行业服务商帮学校、教育局快速上手企业微信

发布会上，企业微信宣布将累计投入10亿元教育启动金，激励教育服务商专项服务学校、教育局，让后者可以0成本、无负担地使用快速上手智慧教育解决方案，为老师家长减负，为学校和教育局增能。这是继3 月初的亿元专项扶持后，企业微信又一次发布针对教育行业的大规模激励计划。

企业微信将为服务商提供四种合作模式，第一种模式为“上门为学校、教育局服务”，即由服务商为学校、教育局提供上门服务支持，完成初期管理端配置，如上传通讯录等；第二种模式是“教育行业方案共创”，服务商与企业微信一起探索将教育行业服务做深做透；第三种是“深度定制化功能”，努力满足每个用户的个性化需求；最后是“智慧硬件联动”模式，企业微信与智慧硬件服务商一同打造智慧软件与硬件联动的方案，全面构建智慧校园。

为了让服务商更好地服务学校、教育局，企业微信还宣布启动教育行业服务商成长计划，提供免费的课程培训、学习地图、线上知识库、专项答疑绿色通道，帮助服务商优化服务能力。

首次发布K12教育行业解决方案，教育减负一个App就够了

疫情让教育数字化提前普及到了更广泛的地区，并有了更深度的应用，线上教学的习惯正在养成。

不过，数字化的教学方式在为教师与学生提供便利的同时，也产生了新的负担：需要下载多个App 完成上课、打卡、作业等任务；频繁填写上报健康信息、接收学校通知；如何方便地开展在线会议、共享文件等问题，是师生、家长、学校和教育局在特殊时期的共同烦恼。为了减轻老师、家长、学生的负担，企业微信的教育行业解决方案正式推出了“智慧教育四锦囊”——师生锦囊、家长锦囊、学校锦囊和教育局锦囊，从以上痛点切入，为线上教育扫除障碍。

杭州胜利小学搭建了包含使用企业微信的老师和使用微信的家长在内的“混合群”，通过行事历、班级相册等应用，大幅提升学校管理和家校沟通效率，疫情期间，通过企业微信发起教学直播、作业打卡等应用满足在线教学需求，家长可以在微信端直接完成；老师们在企业微信群中分享教学经验，并通过会议功能开展线上教研；另外，企业微信的数据填报功能，还能智能采集、自动统计，使疫情期间的师生填报率达到100%，大大减轻教师催报数据负担。

广州海珠区教育局则把下属学校连接到企业微信中，使用在线会议、审批、微盘等能力，便捷地完成公文流转、学情分析等工作，教育局还用企业微信连接了22万家长的微信，使家校通知处理效率提高了300%。另外，宝鸡市教育局在3天内使13个区县的1300学校以及48万家长接入企业微信，促进教学资源共享，推进区域一体化协同。

复学码、晨午检、智慧测温硬件，新能力为安全复学保驾护航

随着复学季的来临，企业微信还推出了新能力，比如与硬件合作伙伴共同打造的健康校园软硬一体方案，智慧测温硬件是很多学校的刚需，包括持测温热象仪、壁挂式测温一体机在内的一系列智能硬件，可以即测即报学生的健康信息。同时，硬件监测到的体温等数据，将自动同步到企业微信和微信，老师和家长都可以实时查看学生的健康情况。

此外，企业微信联合腾讯云、智慧校园推出了整套“复学码”解决方案。学生或家长可以在微信小程序内进行健康情况申报打卡，学校和教育部门则可以通过企业微信工作台定时推送健康打卡提醒，并可随时查看学生的整体打卡进度及全市统计进度，针对异常人员信息，教育局也可立即获知并及时给予帮助。

企业微信还为学校提供了“晨午检”报表的能力。学校可以根据模板，灵活定制报表内容，老师在企业微信上即可填写，快速统计学生健康状况。师生的日常晨午检数据将与复学码结合，共同为学校提供管理决策依据。

目前，企业微信教育行业已覆盖全国34个省级行政区。未来，企业微信将根据实际复学情况，升级基础能力，帮助学校构建安全校园环境。同时，企业微信欢迎更多的合作伙伴加入到企业微信教育行业的生态，一起为中国的教育信息化添砖加瓦。

(责编：栗翘楚、孙阳)