谢邀！人在太空，刚下飞船——中国航天员走进知乎与网友互动

4月24日，中国航天员走进知乎，与网友亲密互动，掀起了关于太空的热烈讨论。

“谢邀，人在太空，刚下飞船。”航天员王亚平用知乎网友熟悉的幽默表达开场。她透露说目前正在紧张备战空间站任务。“人在太空，刚下飞船”虽是调侃，倒也有很多真实成分。

这是第五个中国航天日，也是我国首颗人造卫星“东方红一号”成功发射的50周年纪念日。

首次在互联网平台上实名与网友互动，王亚平代表中国航天员，在知乎发出了首个提问——4月24日是东方红一号卫星发射50周年纪念日，也是第5个中国航天日，一说起东方红，你们会想到什么呢？

王亚平的这个提问，迅速引发了网友的热烈讨论。特别是一些名称中带有“东方红”字样的企事业单位踊跃参与。网友们回忆往昔、讲述期盼，发布文图、视频内容，抒发爱国情怀。

与此同时，王亚平也回答了知乎网友关心的几个问题。“太空中听到过异常的撞击声吗？在飞船里说话和在地球上有什么不一样？”问题下，王亚平做了详细的回答。

她说，在电影中的太空爆炸，大家会看到有火焰，并会伴随巨大的声响，但如果在太空中真的发生爆炸，就只能看到火焰，而听不到声音。这是因为，声音的传播介质是空气，而太空是真空环境。

“既然太空是真空环境，飞船里为什么会可以正常说话呢？”王亚平说，这需要说到飞行器的“环境控制与生命保障系统”，它让飞行器中的大气压力、大气成分、温度、湿度都近似于地球的生存环境，所以在飞行器中声音可以正常传播。从她的个人感受来说，在太空讲话跟地面还是有区别，主要是声音大，语速慢。因为飞行器当中的噪音很大，说话时需要提高嗓门。太空是失重环境，人体是漂浮状态，人们像鱼一样游来游去，行动会变慢，不知不觉也会把语速变得慢一些。

中国航天员助阵，为知乎“星辰大海50年”的主题圆桌讨论增加了光彩，也带动了关于中国航天、民族复兴的真诚交流，很多提问和回答让人印象深刻。比如：东方红一号卫星还在天上吗？2020年，中国航天会有哪些值得关注的发射任务？中国航天历史中，有哪些人和事值得我们铭记？未来十年，中国航天将会有哪些值得期待的大事件？

据悉，知乎是以问答为特色的综合性内容平台，形成了专业、认真、友善的讨论氛围和尊崇知识的价值理念，聚集了大量优质创作者和海量优质内容，也构建起稳固的用户关系和消费习惯。

“我们的太空”负责人表示，知乎的风格定位非常契合中国航天的科普推广，希望把知乎打造成科普基地，持续点燃共筑中国梦、航天梦的巨大热情。（牛广文）

(责编：车柯蒙、孙阳)