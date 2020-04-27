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因为有你，让爱回家——致敬战“疫”中的基层先锋

2020年04月27日08:40  来源：人民网-财经频道
 

2020年4月26日，是值得纪念的一天。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，截至4月26日，武汉在院新冠肺炎患者清零。

0、0、0！

这是一个来之不易的数字，从1月封城，到2月疫情高峰，从3月湖北陆续解禁，到4月武汉“解封”，这一天，武汉人已经等了太久，这份喜悦，来得有点突然。

这一路，我们走得万分艰难，虽然数字可以清零，但记忆不会。

在这场全国战“疫”的进程中，有一批“战士”，在疫情来袭的危急时刻，毅然决然地选择千里驰援“战场”。

而“逆行者”，也成为这场战“疫”中最为动人的称呼。

奋笔写下“请战书”的医护工作者、争分夺秒鏖战在火神山、雷神山医院的施工人员、为生命接力星夜驰援运送医用物资火车司机，不分昼夜值班的警务工作者、社区工作人员......他们是无数个疫情中坚守在自己岗位上的“逆行者”。

阻击疫情是一场硬仗，难在基层，重点也在基层。

基层战“疫”战斗序列里，“夫妻档”“父子兵”“兄弟伙”联袂奋战场景，感人肺腑；“22岁护士的手”“大冬天汗湿衣背”的类似身影，令人心疼。初心如磐，使命在肩，正是这些基层先锋，用身躯为我们挡住了疫情的蔓延。

世上没有从天而降的英雄，只有挺身而出的凡人。他们纵然手无寸铁，仍义无反顾，“逆行”上阵。这是疫情中最富勇气的奔跑，不是朝着家的方向，不是走向安全的后方，而是去往最危险的“战场”。他们用最美的身影，诠释了担当与承诺；用坚守的背影，演绎着泱泱大国生生不息。

同心战“疫”，让爱回家。面对这场全民斗争，一汽奔腾携手人民网致敬奋战在这场战“疫”中的每一位基层先锋。

视频链接：http://v.people.cn/n1/2020/0427/c413792-31689145.html

(责编：任妍、杨曦)
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