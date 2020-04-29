山东文登抽水蓄能电站下水库大坝开始填筑

4月26日，由中国能建葛洲坝二公司承建的山东文登抽水蓄能电站下水库大坝坝基开始填筑，标志着下水库大坝全面进入坝体填筑施工阶段。

该电站大坝为面板堆石坝，最大坝高51米，坝顶高程141米，坝顶轴线长度425米，大坝填筑量120.43万方。施工过程中，项目部克服地质条件差、交叉作业频繁等不利因素的影响，在认真做好疫情防控工作的同时，提前对坝基填筑施工班组进行详细的安全技术交底，科学组织施工，确保大坝填筑施工按计划开展。

文登抽水蓄能电站位于山东省胶东地区文登区界石镇境内，是胶东地区第一座抽水蓄能电站，也是山东省装机规模最大的抽水蓄能电站。电站总装机容量180万千瓦，项目建成后，将对山东省电网调峰调频、安全稳定运行以及风电、核电等新能源发展具有十分重要的意义。（牛广文）

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