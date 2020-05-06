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让爱回家，一直在路上

任妍

2020年05月06日08:29  来源：人民网-财经频道
 

2020年1月23日上午10时，武汉离汉通道关闭。

整整76天，超4万名医护人员驰援武汉，全国人民万众一心与病毒抗争，终于换来了武汉顺利解封。

2020年4月8日0时，正式解除离汉离鄂通道管控——武汉，完成重启！

回望那76日，我们深知，这一天，来得多么不容易。

1月25日，雷神山医院启动建设，面对疫情严峻形势，武汉防疫防控指挥部决定启动建设雷神山医院，4200名建设工地将士，昼夜不息地施工，与病毒抢时间。

1月28日，5000万网友在线监工，为全方位展示雷神山/火神山医院建设情况。这一天，两个医院5G网络被迅速抢通，全国人民通过手机“云监工”，共同见证“中国速度”。

2月3日，火神山远程会诊平台“上线”。历时9天，火神山医院拔地而起，成为武汉首个专门用于接诊新冠肺炎患者的医院。一同“上线”的还有远程会诊平台，运用IoT、5G技术，异地医疗专家可通过远程视频连线，与一线医务人员共同会诊，缓解武汉医护人员超负荷工作痛点，降低病毒“人传人”风险。

2月11日起，武汉所有小区实行封闭管理，为保障市民在疫情期间正常生活：方舟无人机让防疫物资“从天而降”、送餐无人车将果蔬餐点送到家门口、送货机器人走上城市人行道，助力疫情防控更上一层楼。

3月6日，武汉市新增确诊病例降至两位数，疫情走势降至低位运行期，武汉战“疫”形势持续向好，昭示着武汉“保卫战”进入了决战决胜新阶段。

3月10日下午，武昌方舱医院正式宣布休舱，至此，武汉16家方舱医院全部休舱，13467张病床全部空床。

3月18日起，武汉市新增确诊人数趋零。

3月24日，武汉无疫情小区超9成。

3月28日起，武汉轨道交通部分线路恢复。

3月31日，武汉低风险城区增至8个，武汉城市功能逐步恢复。

4月8日，武汉按下“重启键”，与此同时，武汉75个离汉通道管控卡点一并撤除。

1月23日至4月7日，76个日夜，每一位平凡英雄的冲锋与付出，都值得铭记。

历时76天艰苦卓绝的战“疫”，以武汉市为主战场的全国本土疫情传播已基本阻断，疫情防控取得阶段性重要成效。14亿人凝聚起磅礴力量，上千万武汉人逆境坚守，英雄城市浴火重生。

4月25日0时起，全国联网收费高速公路通行恢复“落杆”。

5月6日0时起，全国高速公路恢复正常收费。

当疫情的阴影不再笼罩天空，当街头的烟火气渐渐升起。随着“寻常一日”的归来，一夜之间，进入了夏天。

武汉的生活气息也愈发浓郁了起来，街上恢复了往年此时的车水马龙、餐馆逐步恢复堂食、黄鹤楼、东湖等风景区开放，一些朋友也携家带口趁着晨光明媚出门踏青……

这座城市的美好事物，都带着我们期盼的样子回来了。一切都在朝着更灿烂、更明朗的方向发展。

三月的樱花，六月的江滩，十一月的荻花，还有逛不厌的江汉路，吃不腻的万松园……看不完的人间烟火，尝不完的江湖味道，都在向你诉说着，这座“英雄之城”：烟火气十足、活色生香、魅力无边。

在逐渐回归的“寻常一日”间，口腹之欲的满足成为了每个武汉人最平凡的幸福，因为他们敏锐地知道只有吃喝才是“过日子”最真实的存在。武汉人30天不重样的“过早”，热干面、三鲜豆皮、糯米鸡......让上班、上学的人们都拥有一天好心情。

同时，这更是一座有着三千年悠久历史的城市，素有“九省通衢”之称。武汉是一座英雄城市，在新中国成立七十年奋斗历程中，有无数个属于这座城市的高光时刻，江上架桥、江底挖隧、天堑变通途，它是率先步入“万亿俱乐部”的中部城市，它是国家“一带一路”战略核心城市，当之无愧的“高铁之心”，领航光电子信息产业的“中国光谷”......

英雄的城市，离不开英雄的人民，这场战“疫”中 ，武汉人用骨子里“不服周”的劲头，与这座城一同创造了许多值得歌颂的美好故事。

如今，在初夏降临的每个角落，在十二时辰的每个刹那，这座城市重启的声音已处处可闻，地铁的报站、过江轮渡的鸣笛、热干面馆的热闹、东湖的鸟语......欢迎回来，充满烟火气的武汉！

“守得云开见月明”，武汉，好久不见，别来无恙！春天里，武汉感受到了全国人民的关心。夏日里，火炉的炎热就像英雄的武汉人的性格，坚韧不拔，奋勇向前。

这里虽曾封城，但爱未曾封闭。

让爱回家，一直在路上！随着昔日生机的回归，一汽奔腾携手人民网共同致敬这座英雄之城，一起铭记曾共同守护的武汉，一道迎接武汉悄然来临的夏天。 

相关视频链接：http://v.people.cn/n1/2020/0505/c413792-31697334.html

(责编：任妍、孙阳)
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