中铁电气化局格库铁路新建格尔木河线路所开通

4月23日上午，经过中铁电气化局北京电气化公司格库铁路指挥部全体作业人员180分钟的紧张施工，格库铁路新建格尔木河线路所顺利开通，为格库铁路全线开通运营打下坚实基础。

新建格尔木河线路所位于青海省格尔木市东南方向，衔接西宁、库尔勒、西藏等多个方向，是连接既有青藏铁路格拉线和新建格库铁路的重要咽喉。本次格尔木河线路所施工在原设计CTCS-0级列控系统上叠加ITCS系统（增强型列车控制系统），可实现车站无人值守，适用于自然环境艰苦的线路。

据介绍，格尔木河线路所建成后，既有青藏铁路格拉线使用ITCS列控系统，新建格库线使用CTCS-0级列控系统，这两种列控模式的叠加在国内外尚属首例。同时，青藏铁路格拉段首次形成Y型分歧线路，相关的ITCS列控系统调试及功能验证目前在国内也尚无先例。

据了解，自复工以来，中铁电气化局北京电气化公司格库铁路指挥部制订了严谨的防疫方案，通过“抗疫情、保增长”等一系列活动，提前谋划、有序推进、跑步进场，为格尔木河线路所开通提供了有利保障。格库铁路东起青海省格尔木市，西至新疆库尔勒市，是连接青藏铁路和南疆铁路的一条新建铁路，是新疆第二条出疆铁路，是我国西北铁路网的重要组成部分，是发展新疆与青海西藏三地经济合作的关键，对推动“一带一路”建设具有重要意义。（记者徐新星 通讯员史文雅）

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