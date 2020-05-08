官宣！中国人民保险×《极限挑战》 人生从此不惧挑战

5月10日，国内励志真人秀综艺《极限挑战》第6季将在大众的翘首期盼中重磅归来。届时，中国人民保险（以下简称中国人保）将作为本季指定保险合作伙伴，与节目进行深入的品牌合作和内容互动，为全国观众带来全新的视觉盛宴。

中国人保携手极限挑战，拼出满满正能量

据悉，东方卫视五年收视王牌《极限挑战》自2015年开播以来，以其励志IP+流量艺人的先天优势广受好评，圈粉无数。本季《极限挑战》以“一起拼、一定赢”为主题，延续“有意义”又“有意思”的节目思路，用“极挑团”的实际行动传递时代气息，彰显家国情怀，释放满满正能量，而这一主题与中国人保的品牌倡导不谋而合。作为《极限挑战》第6季指定保险合作伙伴，中国人保始终不惧挑战，坚信敢拼才会赢，力求通过节目向社会传递自身正能量，实现品牌与节目的无缝衔接。

在4月底的《极限挑战》公益直播中，“极挑团”加入助农行动，为贫困地区农副产品销售带货。无独有偶，中国人保始终致力于精准扶贫，近年来开发了上百种扶贫专属产品，仅2019年就为农业提供风险保障2.3万亿元，为60个深度贫困县提供风险保障478.3亿元，惠及贫困人口约47万人。保险龙头中国人保和综艺王牌《极限挑战》不约而同以各自的方式践行社会责任，凸显了双方在价值观上的高度吻合。

中国人保守护极限挑战，让梦想不惧前行

近年来，挑战类真人秀节目越来越具有高强度、高难度和危险性，比如，王迅在《极限挑战》中尝试高空玻璃清洁，“极挑团”集体体验高空蹦极等，这些环节难免对艺人的人身安全造成不同程度的威胁。作为《极限挑战》第6季指定保险合作伙伴，中国人保此次的传播主题是“人生不惧挑战 人保时刻相伴”。理念如此，行动亦如此。中国人保专门为“极挑团”成员和节目组所有工作人员定制了专属保险方案，以专业的保险服务保障“极挑团”不惧考验，勇往直前。

如今，消费者越来越看重高品质生活，更希望没有后顾之忧的追逐梦想。中国人保可以让大众实现这一愿望。随着节目的播出，中国人保不仅会为大众推出“极挑团”明星同款产品，还将在节目中打造特殊环节，以轻松、自然的方式精心推荐多款保险产品，让大众在保险保障中敢于释放潜能，逐梦未来，同时，也让“不惧挑战 人保相伴”的理念深入人心。

保险王牌合作顶流综艺，释放品牌新活力

消费升级背景下，年轻消费者群体成为品牌竞相追逐的对象。据悉，本季《极限挑战》将有多位年轻流量明星与观众见面，这也“剧透”了中国人保品牌年轻化的营销主张。作为与共和国同龄的王牌保险企业，中国人保合作《极限挑战》第6季，借明星、节目之势，与年轻群体进行多维度、新形式的互动交流和沟通，实现与年轻群体的价值共鸣，将为成熟品牌注入新鲜活力，进一步提升品牌在年轻一代消费群体中的影响力，可以说是一次定位清晰、富有新意且值得期待的跨界合作。

“人生不惧挑战 人保时刻相伴”。相信有中国人保的加入，《极限挑战》一定能在轻松欢乐中绽放出更加积极向上、勇于挑战的靓丽新生。

5月10日起每周日晚9点，让我们共同期待。

(责编：栗翘楚、孙阳)