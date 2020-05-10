青年新媒体发展智库在京成立

由国研智库、首都青年编辑记者协会等机构共同发起的“青年新媒体发展智库(简称“青媒智库”)”近日在京成立，发起暨战略协议签署仪式于“中国智库创新科学园”举办。
国研智库、首都青年记协等发起单位及部分媒体、新媒体机构的负责人出席了会议。因疫情防控要求，第一届理事会全体会议拟于今年下半年适时举办。
青媒智库秘书长孟雷介绍，智库将联合新闻宣传、互联网行业等主管部门及媒体、高校研究机构的专家学者，开展教育培训、交流研讨，以支持和帮助新媒体行业健康规范发展。并将在智库园区、创业孵化、投资促进、媒体融合、内容传播等方面，为行业的发展提供助力。
国研智库是在国家高端智库建设的背景下，由国务院发展研究中心直属单位中国发展出版社等机构发起设立的智库咨询与传播平台；国研智库品牌运营机构——国研文化传媒集团，经国务院发展研究中心和原国家工商总局批准设立，注册资本1亿元。首都青年编辑记者协会是1986年经中宣部新闻局、中国记协、中国版协批准成立，由首都青年编辑记者组成的代表青年新闻工作者利益的群众性团体。
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