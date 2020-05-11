“好品中国”计划聚焦国潮范儿 拟培训100万名带货达人

5000个流量品牌孵化、300个云产业基地落成、百万带货达人开播……受新冠肺炎疫情影响，5月10日，由商业网点建设开发中心、品牌中国战略规划院、中国科技产业化促进会、中国防伪行业协会、中国城市发展联盟、中小企业合作发展促进中心全国互联网金融工作委员会等机构共同发起的“‘好品中国’国家自主品牌行动计划”于“中国品牌日”正式“云端”启动。

名家“老乡”助阵发动全民讲好品牌故事

和田枣、龙井茶、功德林、全聚德………说起这些品牌，想必每一个中国人都十分熟悉。而每一个这样的品牌背后，又都蕴含着华夏大地上不同地域、不同民族五千年历史淬炼下来的文化精髓。

随着日前发改委、中宣部、财政部、商务部等二十三个部门联合印发的《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》发布，“对有文化特色的优质中华老字号品牌、中国农业品牌进行保护和塑造”的要求更是为“好品中国”计划确立了“选品”标准。

“受邀企业将以一县一业品牌、文化旅游品牌、知名企业名牌、地理标志品牌、非遗品牌、中华老字号品牌、创新品牌为框架。吃的是美食，品的是文化，传的是精神，这就是中国品牌最大的魅力。”行动主发起方—商业网点建设开发中心的副主任段宏涛表示，鉴于好品牌的“好基因”，“好品中国”将围绕“我为家乡做代言”和“我为民族做代言”为主线，在全国开展系列活动。

“我们会邀请那些为国家为人民作出过卓越贡献的著名功勋者、艺术家，为社会为发展勤勤恳恳开拓的企业家、实干家们来为自己的家乡或民族代言，因为他们就是家乡或民族的品牌，他们就是“好品中国”的代言人。”段宏涛副主任说。

腾讯京东助力中商开通“品牌孵化供应链”

此外，受到疫情的影响，国际国内经济发展也出现很大的不确定性。提振消费、扩大内需，成为保证持续稳定就业及实现经济稳步发展的国家基石。

据了解，实施“好品中国”计划的主体实施单位中商北斗供应链管理集团有限公司是国家八部门评定的“全国供应链创新与应用试点企业”266家单位之一，该集团将为“好品中国”计划提供超级供应链集成平台、腾讯直播视频生态、京东云数字化智能营销体系三大功能板块，通过中商北斗数字云（省、市）好品中国产业孵化基地对品牌全面“赋能”，同时完成社区社群实用型人才及主播人才的培训，并建立原厂原产直供认证溯源体系等数字化生态系统。

据集团发言人介绍，截至2022年，“好品中国”国家自主品牌行动计划将形成不少于5000个地方性品牌入围，即每个省计划推动约200个地方性品牌进入“好品中国”供应链集成平台，构建300个中商北斗数字云“好品中国”产业孵化基地，落实“好品中国＆直播天下”工程，通过300个产业基地建设，扶持100家具有示范带动作用的头部直播机构，孵化5000个流量品牌、培训100万名“带货达人”。

“‘好品中国’计划是关键时期、关键举措、关键保障的关键行动，也是“数字经济”发展机遇下的战略实施。”段宏涛副主任说，电商直播、网红经济、创意经济、智能经济等新模式、新业态、新品牌主体，必将是构建现代经济体系建设、创新传统产业转型升级的路径，也将成为经济全面振兴拓宽新的经济增长点。

“依托中国数字经济及融媒体矩阵，利用信息产业化实现产业资本化，助推地方性品牌走向资本市场，走向全国，走向世界，这就是“好品中国”计划的终极目标。”他最后说。（张铭阳）

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