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广东第二批550万中学生返校 教育部门联合企业微信“复学码”助师生安全复学

2020年05月11日16:04  来源：环球网
 

　　继4月27日广东初三、高三毕业年级返校后，今日，广东第二批550万中学生正式返校。相比首批返校学生，第二批返校学生规模更大、数量更多。广东教育部门联合企业微信使用“复学码”、家校群等功能，保障师生健康复学。

　　广深两地启用“复学码”保障师生健康

　　据悉，广州市从4月21日起对20.8万名首批复学师生全覆盖开展核酸检测，同时深圳也在市、区教育部门的统一部署及学校的密切配合下，对首批复课师生紧锣密鼓的开展了免费核酸检测工作，结果呈阴性且没有疑似状况的人员方能返校复课。

　　除了核酸检测之外，广深两地借力企业微信“复学码”的能力，开展返校前无接触的健康监测工作，推动师生通过微信小程序填写健康信息表，高效完成对复学师生的健康状况摸排及数据统计工作。

　　复学码打通了微信和企业微信，可以让信息传达更顺畅，同时让健康数据填报、数据汇总等更智能、自动化，做到全方位、无遗漏地搜集师生健康状况。

　　企业微信管理后台提供有疫情模板和自定义表单，教育管理部门、学校可参考模板灵活设置健康信息统计表，一键发送给全市/全校复学师生收集健康数据。系统会每天定时推送、自动截止收取每日表单，针对未提交用户，还会进行贴心的二次提醒。

　　同时，企业微信的管理后台具有多维数据展示、导出和防控数据动态可视化展示的功能，可实时监测防控数据，将数据进行分类汇总，管理者只需一键导出统计报表，就能全面掌握区域师生健康状况，确认返校师生员工名单，全面统筹安排后续教学工作。

　　复学师生则可通过领取“复学码”，进行每日健康信息申报，无需下载第三方app，在微信端就可以根据身体状况和近期的路径轨迹，如实完成健康数据的填报，获取“复学码”。复学码有三种颜色：红、黄、绿。持有绿色复学码的学生可安心返校，红色或黄色，则需按规定进行隔离。

　　“复学码”将家长、学校和教育局连接在了一起，教育局、学校可以随时查看学生地整体打卡进度和情况，同时也可立即获知异常人员信息，并及时给予帮助。

　　2月中旬，广州市海珠区复学码项目启动，并率先在海珠区初高中学段4527位教职工、51492位学生中试行，教师填报率达99.91%，学生填报率达99.98%。在陆续启用复学码之后，老师得以从原本繁重的数据收集工作中解脱出来。对于海珠教育局来说，通过企业微信系统，全区一个指令，自动生成表格，精准送达，级级催、层层报，自动汇总，数据产生路径透明，全程留痕，有效解决了数据收集过程监管难的问题。

　　疫情期间的在线教育工具被保留、完善

　　上网课，在线批改作业，学校内的流程审批以及学校、教育局之间的协同联系，疫情期间的在线教育方式保障了教学工作的平稳进行，也给教育从业者留下了深刻的印象。

　　开学后，针对后疫情时期的教学、教务管理工作，以及信息收集表、班级群、家长通知、批改作业等功能，学校可以在校内实现在线协同教学办公，也可以通过企业微信与微信互通的能力，让家长和老师线上无缝沟通。

　　比如，老师无论是收集学生的健康信息，还是在线布置作业等，都可以通过企业微信，一键发到微信班级群，老师可以随时查看统计结果;学生只需要通过家长的微信，就可以在线完成上课、打卡、接受老师布置的作业，发来的通知等。

　　此外，企业微信也将从家庭到学校再到教育局打通了一条无缝衔接的“健康通道”，既能够从物理层面确保每个返校师生的健康，也能够从心理层面，为家校构建起信任壁垒。让师生们在返校后，能够安心无忧，尽快地投入到正常的学习和生活中。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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