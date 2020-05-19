吉利汽车携手大搜车 共建数字化汽车直销网络

人民网北京5月19日电 5月18日，吉利汽车与大搜车宣布达成战略合作，共建“真直销 一口价”的数字化汽车直销新零售网络。双方合作的首款直销车型——缤越PRO 轻骑士 BSG版在大搜车旗下汽车新零售平台弹个车独家上市。

何为“真直销 一口价”？吉利汽车集团副总裁冯擎峰与大搜车集团创始人兼CEO姚军对此进行了解读：“真直销”将打破原有直销模式单纯获取客源或者品牌曝光的形式，实现真正的线上销售；“一口价”模式省去了繁琐的比价环节，让汽车销售价格更透明，为用户提供真正实惠的价格。

从产品导向到用户导向

汽车行业数字化变革正当时

据了解，我国汽车行业自2018年以来进入深度调整期。2018年国内汽车销量出现近28年来首次负增长，2019年汽车产销量为2572.1万辆和2576.9万辆，较上一年分别下滑7.5%和8.2%。

作为传统制造业龙头，汽车行业在过去更偏重靠近用户端的环节上做改变，把互联网作为引流入口，带来流量而没有产生交易，更难以深度触达用户。与家电、服装等行业相比，汽车在流通过程中真正的结构性变化还没有发生，仍然保持以主机厂（生产制造）、4S店（销售服务）为核心的传统汽车销售模式。

今年以来，受疫情影响，全球汽车产业链线下销售遇阻，大量库存车积压在主机厂和4S店渠道，传统的压货式销售链条难以贯通。

统计数据显示，截止今年4月份，全球26个国家超过100家汽车整车厂处于停工停产状态。此外，10多家汽车零部件厂商开始停工减产。来自中国汽车工业协会的数据显示，受疫情影响，今年3月国内新车销量同比下降43%。

冯擎峰表示：“受疫情影响，线上直播卖车兴起，以互联网为基础的汽车线上直销迎来新机会。”

姚军红认为，“汽车行业因为疫情而被迫慢下来，企业应该趁此机会去反思数字化和互联网化的重要意义。线下客户逐渐减少，不仅是因为疫情的影响，从长远来看，未来客户会越来越多地聚集到线上。”

疫情触动了整个汽车行业对于线上化能力的重视度，加速了整个汽车行业从线下转向线上的步伐，汽车行业急需通过互联网与数字化技术进行产业升级，提升运营效率，深度挖掘用户需求，从产品中心转化为用户中心。

此次吉利汽车与大搜车共同打造的数字化直销模式，正是国内汽车厂商对全流程数字化直销的进一步探索。突破了国内汽车厂商维系了20多年的4S店销售模式和定价机制，为汽车产业从产品导向到用户导向的数字化变革提供了新思路。

丛线下到线上

汽车行业探索互联网环境下零售新业态

作为全球互联网技术应用大国，中国拥有世界第一的互联网用户，并且用户逐渐呈现年轻化的特点，对于汽车行业来说，这意味着我国年轻汽车消费用户正在向互联网迁移。

随着90、95后日渐成为汽车主力消费人群，他们对新生事物和购物模式有着极高的接纳度，希望提升汽车在线购买的便捷性，优化购物体验。短视频技术的成熟与风靡，也让传统4S店的讲解功能转移到了线上，直播卖车成为当前汽车行业风口。

然而，对于汽车行业而言，直播卖车当前仍然停留在线上获客与品牌展示阶段，用户还是需要去门店比车、比价、体验、交付，仍然摆脱不了传统模式的繁琐。此外，缺乏专业人员支持的网红直播卖车，用户转化效果不理想，厂商难以获得预期成效。

当直播卖车成为风口，汽车新零售未来方向是什么？

姚军红认为有以下5个趋势：基于大数据生产出用户喜爱的车型，同一车型全国统一定价；渠道下沉门店变小，降低运营成本；通过大数据用户画像将新车信息精准推送给目标客户；用户线下看车线上下单，交易电子化；用户对于产品的消费需求及实际体验，经过大数据分析后传递给厂家，实现产品设计的C2M反向定制，以及制造环节的柔性生产。

冯擎峰表示，在互联网已经颠覆诸多行业的形势下，汽车行业也需要探索互联网环境下的新零售业态。

吉利汽车与大搜车的数字化直销合作，就突破了4S店和汽车电商的传统销售模式，构建起以用户为中心的数字化、智能化销售网络和消费者服务链。通过与大搜车合作，吉利汽车将获得海量真实用户数据，及时洞察用户需求，让用户需求驱动产品升级，不断改进产品设计和制造，为不同细分市场的用户带来更能满足他们喜好与需求的车型。

姚军红表示，随着合作深入，大搜车数字化直销网络带来的海量真实用户数据，有助于优化厂家与用户连接，降低营销成本、扩大市场覆盖深度，数据反哺助力品牌决策。

(责编：车柯蒙、孙阳)