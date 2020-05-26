付费用户再创新高 斗鱼一季度净利润达2.97亿

5月26日，斗鱼发布2020年第一季度财务报告显示，一季度总营收达22.78亿元，同比增长53.0%；毛利润4.86亿元，同比增长139.2%；非美国会计通用准则下，平台实现净利润2.97亿元，同比增长741.7%，连续五个季度实现盈利。付费用户达到760万，同比增长26.2%。

斗鱼创始人兼CEO陈少杰表示，“一季度斗鱼持续构建以电竞为核心的多元化内容平台，收入方面持续超过预期，利润率也再创历史新高。下一步通过加速电竞产业链上下游布局，相信仍将保持平台的高速增长。”

营收超预期达22.78亿 净利润同比增长7.4倍

随着营收产品不断丰富，公会体系进一步完善，营收活动体系更加健全，斗鱼用户的付费意愿和付费金额进一步提升。第一季度，平台付费用户数从2019年同期的600万增长了26.2%，达到760万。

2020年第一季度，斗鱼平台总营收增长至22.78亿元，较2019年第一季度的14.89亿元提升53.0%，超出上季度管理层指引高端1.18亿元。得益于电竞内容变现效率的持续提升，平台直播收入21.13亿元，同比增长56.0%。

平台毛利润从2019年第一季度的2.03亿元增长到4.86亿元，提升了139.2%，对应毛利润率从2019年第一季度的13.6%增长至21.3%。美国通用会计准则下，平台净利润为2.55亿元；非美国会计通用准则下实现净利润2.97亿元，相较2019年同期的3530万元，增长了741.7%，对应净利润率13.0%。

移动端MAU稳定增长 付费用户再创新高

2020年第一季度，移动端季度平均MAU达到5660万，同比增长15.3%。新冠肺炎疫情期间，平台通过提供更多优质的电竞内容、挖掘潜力主播入驻、引导主播增加直播时长等方式，驱动移动端用户规模增长。报告期内，斗鱼整体MAU为1.58亿，继续保持在国内游戏直播行业领先地位。

斗鱼财报指出，移动端的市场空间仍然很大，渗透率有充分的提升空间，未来平台仍将用户的战略重点放在移动端的快速增长上，通过继续加强除直播外的内容形式、构建多元化平台、加强社区化运营等形式，保障移动端MAU持续快速增长。

据近日腾讯游戏官方发布的主播影响力榜单显示，PDD、旭旭宝宝、东北大鹌鹑、智勋勋勋勋、MrGemini等20位斗鱼顶流主播一一在列。第一季度，斗鱼持续应用直接管理头部主播与公会管理中长尾主播相结合的主播管理模式，快速建立起了优质内容体系。特别是在新游戏直播方面，斗鱼通过主动引导，或者利用公会共同招募等方式，引导优质主播到新游戏分区开播，保障创新内容供给。

加速电竞产业链布局 完善赛事内容生态

第一季度，平台一如既往地对以电竞为核心的优质内容进行投入，同时通过精细化运营挖掘新内容，最大化发挥内容价值。第一季度，在新冠肺炎疫情导致赛事停播或转移线上的背景下，斗鱼转播了包括LPL春季赛、KPL春季赛等50余场大型电竞赛事，获得了SWC拳皇世界赛总决赛、CSGO-blast pro独家直播权。

同时，平台还自制了斗鱼王者荣耀大师赛、斗鱼王者荣耀三剑客杯、斗鱼杯DNF中韩主播邀请赛等40余场斗鱼自有品牌赛事。借助赛事，斗鱼发掘签约了更多的职业选手，进一步提升游戏直播内容的专业性和观赏性。

第一季度，斗鱼签约战队包括Gen.G战队、TITAN战队、Wolves战队、NewHappy战队，并且组建了电竞俱乐部DYG王者荣耀战队，投资了eStar英雄联盟战队。

对于该季度良好的业绩表现，斗鱼财务副总裁曹昊表示：“斗鱼一季度财务表现持续超过预期，一方面运营策略的有效性保证了收入的高速增长，另一方面主要成本和费用得益于规模化效应从而提升了平台的整体利润率。未来，我们仍会加强运营效率的提升，致力于为我们的股东带来长期可持续性的价值。”（牛广文）

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