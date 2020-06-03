联想智慧服务携手香河加速京津冀智慧城市群建设

6月2日，河北香河经济开发区管委会与联想云领（北京）信息技术有限公司在北京签署战略合作协议。双方以“廊坊香河绿色云计算中心”项目为核心，打造涵盖城市智慧管理、智慧政务以及极具香河特色的“智慧家居”等新型智慧城市多个领域的“智慧香河”建设达成合作。

香河县委书记李桂强，香河县委常委、常务副县长齐建光，香河县经济开发区党工委书记张显民，香河县发展和改革局局长冯国祥，香河经济开发区招商局长刘洪涛，以及联想集团副总裁、中国区服务事业部总经理戴炜，联想中国服务系统集成事业部总经理、联想云领（北京）信息技术有限公司总经理李扬，腾云世纪（北京）数据科技有限公司董事长郭晓光，联想北京延庆能源互联网绿色云计算中心董事长廖高鹰等领导出席签约活动。

现场深度会谈

据了解，目前联想在京津冀及环渤海区域建设承运新基建项目累计规模近20亿元，下一步将立足香河、围绕廊坊，打造京津冀区域的代表性产业基地，助力香河成为具有智慧特色的新型智慧城市。

面对经济社会发展和产业转型升级对数据中心的巨大需求，香河正在重点推进大数据中心的打造，为新型卫星城的建设提供海量存储、海量计算、大数据集群、云搜索等多样化的数据服务。

香河县委书记李桂强表示，绿色云计算中心将为首都卫星城数字经济产业发展提供基础支撑。香河将以此为基础，全面推动智能家居、社区、医疗、旅游等相关产业的智慧化转型升级，形成绿色可持续的产业发展体系。

据了解，智慧香河新型智慧城市建设方案，涵盖城市顶层咨询、设计和既有业务集成，以及全生命周期的IT运维服务。联想智慧服务将为香河提供精益城市管理、产业发展支持、民生服务保障等服务，为香河提供全方位的智慧支持。

联想集团副总裁、中国区服务事业部总经理戴炜表示，联想智慧服务将充分发挥强大的顶层设计能力、大型项目管理和政府项目的运作经验、完整的软硬件储备和资源整合能力、基于人工智能、大数据的技术能力以及涵盖投资企业等多个领域的完整生态链，为香河提供涵盖新型智慧城市顶层架构设计、整体运维、金融服务以及生态资源引入等全方位一体化的整体智慧城市解决方案。

香河与联想智慧服务联手打造的绿色云计算中心位于香河京东环保产业园内。双方重点以项目投资、工程建设、运营运维为主，把该园区建设成为以IDC为基础的绿色环保产业基地。并以绿色云计算中心为引擎，建设一个集产业园区、生态宜居、旅游康养为一体的生态基地。通过智慧香河整体解决方的智慧化运营手段，建设成为国内首个大型智慧园区示范基地，一个支撑高端产业聚集和发展的高品质保障服务基地。

从而完善和提升香河智慧化管理能力、政务智慧化水平，为高端科技企业以及京津冀地区企业群提供服务的同时，形成城市治理高度智慧、产业聚集快速发展的智慧香河。

据《京津冀协同发展规划纲要》显示，京津冀的整体定位是“以首都为核心的世界级城市群、区域整体协同发展改革引领区、全国创新驱动经济增长新引擎、生态修复环境改善示范区”。地处京津走廊的廊坊香河，位居京津冀的中枢发展地带，承担着重要使命。

联想智慧服务与香河携手，还将在智慧农业、智慧政务、智慧教育等领域深度合作，立足香河拓展到整个廊坊市，加速京津冀城市群建设，服务于京津冀协同体。随着智慧香河建设的加速，将不断增强香河、廊坊的辐射带动功能，提升城市品质、拉动城市跨越发展，为打造京津冀城市群典范城市加码助力。

以北京延庆为起点，智慧城市建设的脚步遍及上海、江西、江苏、福建、厦门等全国多个省市和地区。

5月29日，IDC公布了亚太区智慧城市大奖（SCAPA）获奖名单。联想智慧服务助力海南文昌打造的文昌智慧教育解决方案，代表中国大陆地区获得2020年亚太区智慧城市大奖（SCAPA）。此次评选，文昌智慧教育解决方案从公共部门和技术供应商提交的超过210个项目中脱颖而出，成为中国大陆地区仅有的3个获奖项目之一。

智慧香河，是联想智慧服务继北京延庆绿色能源中心、“文昌智城”之后的又一新型智慧城市端到端一揽子服务的实践落地。（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)