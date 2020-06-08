横琴“物业城市”模式实现智慧化赋能

今年是珠海市横琴新区“物业城市”社会治理新模式创建两周年。据了解，横琴“物业城市”社会治理新模式于2018年5月24日正式启动，同年9月，珠海大横琴集团有限公司与万科物业发展股份有限公司完成国有企业混合所有制改革，双方共同组建珠海大横琴城市公共资源经营管理有限公司（以下简称“大横琴城资”），将整个横琴新区视为一个“大物业”，由大横琴城资以“专业服务+智慧平台+行政力量”相融合的方式，对城市公共空间、公共资源、公共项目实行全流程专业化、精细化、智慧化的“管理+服务+运营”，旨在构建政府主导、企业运作、社会广泛参与的新型城市治理生态圈，让城市生活更美好。

过去，由于城市数据资源不畅通，不少数据缺乏系统分类整理，导致无法实时对城市进行全局的即时分析，从而影响应急响应效率。如今，“物业城市”治理模式下的大数据平台正在充当城市的“眼手脑”，通过搭建环卫绿化、城市照明、垃圾清运、城市排水系统、综合管廊、电缆沟和物业管理等多板块智能化管理子系统，对各类城市部件实现7x24小时实时跟踪、可视化呈现、即时报警、智能派单等功能，对散落在城市生活中的数据进行整合分析，形成企业级“城市中枢”，逐步推动城市管理智慧化。

借助大数据平台，加速城市大数据资源整合利用，横琴城市治理正由粗放化向精细化、智慧化转变。以垃圾清运为例，通过大数据平台，可实时查看所有垃圾清运点的垃圾收集情况和车辆作业情况。不仅可以追踪每辆清运车的实时监控视频和垃圾倾倒记录，平台还可对各收集点的垃圾收集量、垃圾收集次数进行统计分析，为垃圾清运管理决策提供数据依据。

同时，“物业城市”APP也便利了居民生活。横琴新区综合执法局局长赵振武介绍，“物业城市”APP上线运营两年多，已超过12万人注册，涵盖了绝大多数横琴常住人口。居民可通过当中的一键上报、一键咨询等“五个一”功能，上报所有城市治理问题，如市政、市容、交通、警情等，证据可通过手机端以拍照、录像、语音等形式上传，后台通过人工智能技术自动分类8大类18小类城市治理问题，居民还可以抢单参与问题的处理和化解。

借助智慧化手段，人人参与社会治理的新生态圈正在横琴逐步成型，居民出行、办事也更“顺畅、便利”了。

据悉，横琴新区还将发布物业城市白皮书，组建战略研究院，研究制定物业城市的业务标准和技术标准，推进“物业城市”APP平台市场化，线上、线下融合发展，继续发挥横琴模式在全国的示范引领作用，进一步推动城市治理体系和治理能力的现代化进程。（牛广文）

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