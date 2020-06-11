58同城发布建筑业就业大数据：3月招聘求职回暖快 施工员招聘求职需求大

人民网北京6月11日电 近日，58同城发布建筑业就业数据，对1-5月建筑业招聘求职情况进行统计分析。数据显示，今年3月，建筑业招聘求职需求呈现出较快的回暖上升态势，重庆、上海招聘需求大，装修装潢设计、施工员招聘活跃度高；成都、北京求职需求大，施工员、资料员求职需求高；5月行业平均支付月薪6219元，工程项目管理月薪位居榜首，高达7605元。

3月招聘求职回暖迅速 成渝城市群招聘求职活跃

据58同城数据显示，在建筑业受冲击的大背景下，行业招聘总体需求在2月已经呈现回暖迹象，环比上升16.23%；3月、4月，行业招聘需求分别环比上升43.91%、38.95%；5月招聘需求环比小幅上升2.34%。与此同时，建筑业求职需求从2月明显回升，环比增长101.67%；3月求职需求进一步释放，环比增长140.36%；4月、5月，建筑业求职需求趋于稳定。可见今年3月，建筑业招聘求职需求环比上升幅度显著，作为线下行业的建筑业防疫要求较高，“休眠期限”较长，因此今年的建筑业招聘求职高峰期比往年有所推迟。

从重点城市来看，今年5月，建筑业招聘活跃城市TOP 10分别为重庆、上海、成都、西安、贵阳、深圳、遵义、昆明、郑州、惠州，大部分城市招聘需求在2月以后回暖。其中，上海、深圳在3月、4月的招聘需求环比增幅均达到100%以上。同期，建筑业求职热门城市TOP 10分别为成都、北京、重庆、深圳、上海、武汉、广州、贵阳、西安、郑州。建筑业求职需求早在2月就出现环比上升趋势，其中成都、重庆、深圳、上海、广州、贵阳、郑州环比增幅均超过100%。

总体来看，重庆、成都所在的成渝城市群建筑业招聘求职需求均较高。2019年，重庆完成建筑业总产值8222.96亿元，成都力争在2020年完成建筑业总产值6500亿元，庞大的产业规模与众多建筑业企业提供了丰富的就业机会。同时，成渝地区也是全国重要的人口输出地，许多基层基础人才选择进入建筑业工作，获得相对理想的收入。

施工员招聘求职需求大

从重点职位来看，今年5月，招聘活跃职位TOP 10分别为装修装潢设计、施工员、电工、工程项目管理、室内装潢设计、质量检验员/测试员、资料员、水泥工、造价师/预算师、CAD设计/制图。其中，质量检验员/测试员招聘需求同比增长第一，达到186.05%；其次是水泥工和施工员，招聘需求同比增幅分别为160.41%、63.62%。与大型综合性建筑项目相比，“短平快”的装修装潢项目市场回暖更加迅速，因此装修装潢设计、室内装潢设计均跻身招聘活跃职位TOP榜。受防疫工作影响，建筑业也进一步提高了对建筑质量、环保标准的重视，因此对质量检验员/测试员的招聘需求比去年同期大幅提升。

58同城建筑业就业数据还表明，今年5月，求职热门职位TOP 10分别为施工员、资料员、工程项目管理、装修装潢设计、造价师/预算师、电工、工程监理、切割/焊工、木工、安全管理/安全员。其中，安全管理/安全员求职需求同比上升显著，达到20.77%，其次是资料员、施工员，求职需求同比增长分别为17.55%、8.45%。在建筑行业里，施工员属于基础性岗位，无论是大型建筑工地，还是普通家庭装修，都离不开施工员。同时，该岗位准入门槛、技能要求都相对较低，因此招聘求职需求均排名前列。此外，安全管理/安全员、资料员求职需求的大幅度上升，表明求职者希望寻求建筑业中较为轻松、加班较少的工作。

对于建筑业的收入水平，58同城也进行了统计。今年5月，建筑业平均支付月薪6219元，同比小幅上升。在典型职位中，工程项目管理支付月薪排名第一，高达7605元。此外，电工支付月薪同比上升速度较快，增幅达11.3%，月收入为6178元。

(责编：任妍、孙阳)