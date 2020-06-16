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58同镇联合清华发布《县域创业报告》：年轻人是创业主力军 返乡创业者占比过半

2020年06月16日09:55  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京6月16日电 近日，58同镇联合清华大学社会科学学院县域治理研究中心、社会与金融研究中心发布《县域创业报告》（以下简称《报告》），通过收集全国27个省份2563个县域创业者及其创业企业的调研问卷，刻画县域创业者整体画像及创业企业整体特征。

《报告》显示，返乡创业者占比过半，大学生创业者近1/6；县域创业以家庭式创业为主，百人以上雇员企业不足1%，企业整体营收5-7万，80%以上企业净盈利10万以下，东部地区创业氛围浓厚。

年轻创业者占比高 返乡创业者占比过半

《报告》显示，在县域创业者中，男性占比达71.1%。同时，县域创业群体中48.0%年龄为26-35岁，30.9%的创业者年龄在36-45岁之间，45岁以上创业者仅占约10%。可见，年轻人是创业主力军。

同时，69.6%的创业者为农村户口，近60%的创业者仅拥有高中和初中学历，仅15.7%县域创业者拥有大学本科以上学历。这也反映出，大部分接受过高等教育的年轻人依旧选择留在城市，县域对人才的吸引力仍有很大的提升空间。

此外，75.1%的创业者家庭规模在3-6人范围内，均值为3.87人/户，家庭人口规模高于《中国人口和就业统计年鉴》公布的2018年全国地区“县平均户数”3.20人。上有老下有小，较大的家庭规模和抚养压力对于县域创业也具有一定的驱动力，不过，县域创业者的企业普遍规模较小、雇佣人数很少，这也反映出县域创业典型的“家族式”创业方式。

受近年来乡村振兴、返乡创业政策的鼓励，不少在城市打拼的县域居民选择返乡创业，据国家发改委数据显示，2019年全国返乡创业人员已超过800万人。58同镇《县域创业报告》也体现了这一趋势，在县域创业者中，返乡创业者占比50.8%。从大城市返乡，创业者的眼界有所开阔，也积累了一定资源，对创业有所裨益。此外，58同镇调查发现，县域创业者大学生的占比约为16%。大学生作为高学历创业者，通过习得的先进知识和技术，在县域创业大军阵营中将具有一定优势。

第三产业创业企业居多 银行借贷金额相对较高

《报告》还对县域创业企业的整体特征进行了刻画，从所在行业来看，县域创业企业相对集中于第三产业，比如批发和零售业、住宿和餐饮业、居民服务业等，这些行业与县域居民生活息息相关，大部分属于生活型服务业。同时，也有一定比例的创业者从事信息传输、计算机服务和软件业，瞄准数字化转型趋势，朝着“线上化”创业目标迈进。

目前，县域创业企业大都处于初创期和成长期，创业时间不足3年的占比达到57.2%。从规模上看，88.6%的企业规模在5人以下或无雇佣，雇员100人以上的企业不到1%。可见，由于县域创业者资源有限，因此企业规模较小、雇佣人员较少，形态上以小微企业为主。从整体来看，县域创业企业多为家庭模式，整体占比达到65.6%，股份有限公司占比不到3%。

在遇到资金不足的问题时，县域创业者一般有银行借贷、民间借贷、互联网借贷三种融资选择。据58同镇调研数据显示，民间借贷参与率最高，达到36.2%；其次是银行借贷，参与率为31.8%；互联网借贷参与率最低，占比25.5%。从借贷金额上看，银行借贷位居首位，其次是民间借贷。其中，参与银行借贷的创业者中，50%的创业者借贷金额在5万元以上，贷款数额为10-30万元的占比最高，达18.7%；民间借贷中占比较高的是1-3万元小额借贷，达到20%；63.6%的互联网借贷都是5万元以内小额借贷。

企业整体营收5-7万 东部地区创业氛围浓厚

58同镇《县域创业报告》也对企业创收进行了分析，目前，县域创业企业整体年营业收入均值约为5-7万，净利润均值约为3-5万。与《农村绿皮书（2018-2019）》所公布2019年农民人均可支配收入1.6万元，以及《2019年农民工监测调查报告》所公布的农民工年均收入约4.8万元相比，县域创业收入高于农村居民打工收入。不过，从创业到致富仍有很长一段路要走，仅有15%的县域创业企业净利润高于10万元，还有17%的企业亏损或盈亏持平。

与中西部地区相比，东部地区聚集了更多的县域创业企业。58同镇数据表明，被调查企业中47.6%位于东部地区，略高于创业者户口位于该地区的比例。此外，35.7%的企业位于中部地区，16.6%位于西部地区。可见，东部地区的创业氛围更加浓厚，一些外地创业者也来东部地区创业“淘金”。

今年“两会”期间，全国人大代表、58同城CEO姚劲波提交了《关于以信息化建设推动县域经济发展的建议》，指出县域信息化水平总体仍处于初级发展阶段，应打破地区发展不平衡现象，以信息化人才建设推动区域发展。58同镇植根于下沉市场，构建了覆盖全国的站长网络，充分发挥“互联网+”在助推县域经济发展中的潜力，受到下沉市场用户的广泛青睐。 

(责编：车柯蒙、孙阳)
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