浪潮商用机器2020合作伙伴大会线上线下同步举办

6月11日~12日，浪潮商用机器以“纵横新局 创赢未来”为主题的2020 Power Start合作伙伴生态大会成功召开，此次大会首次采用了线上直播和线下活动同步进行的方式举办。浪潮商用机器与分销商、系统集成商、ISV等渠道合作伙伴通过现场分享、连线互动等方式，探讨了在新基建背景下，进一步构建繁荣的Power生态体系，充分发挥K1 Power国产服务器在高性能、高可靠、高安全、高可用等优势，帮助行业用户构建关键计算的新核心，以科技新动能赋能实体经济高质量转型升级，提速数字经济发展。

浪潮商用机器2019财年实现了全面增长，其中营收增长35%，几大重点行业更是取得突破性的大幅度增长，渠道合作伙伴数量和全产品线销量亦双双提升，在全球服务器市场疲软的背景下，可谓表现优异。在优秀渠道合作伙伴表彰环节，本届大会采用了“云颁奖”授牌的形式，向紧密合作、成绩优异的渠道合作伙伴进行了表彰。

浪潮商用机器总经理胡雷钧表示，新基建将带来近万亿元的市场机会，在传统产业的数字化转型之外，大数据、云计算、人工智能等数字化基础建设，将成为新基建的核心。未来，浪潮商用机器在保持住传统优势业务的同时，将积极携手各生态合作伙伴开展深度合作，互利共赢，重点布局云计算、大数据中心，帮助客户构建安全、稳定、高效、灵活的线上新核心。

数字经济新常态

IPS助力行业用户共建线上新核心

随着新基建的持续推进，线下经济加速向线上经济转移，爆发式增长的线上流量正在催生着商业模式的变革，预计到2022年，超过50%的组织将通过数字化方式重构业务，其中，80%高价值的数据将保存在企业内部，企业亟需安全、稳定、高效、灵活的线上新核心，快速完成数字经济战略布局。

依托于K1 Power纵向扩展和K1 Power Linux横向扩展构建的融合基础架构，浪潮商用机器打造了多态融合的云解决方案，快速帮助客户打造云中核心。其中，帮助国内最大的支付组织采用K1 Power构建了全球最大的企业级核心业务私有云，K1 Power金融行业云平台能够部署银行客户超过5000个以上核心应用，落地的政务云则可承载百余家政府部门的核心应用，携手著名电信运营商构建的容器云能够部署60000以上的容器，支撑其全球最大的计费系统稳定运行。

聚焦于加速线上新核心建设，浪潮商用机器将继续加大与ISV的紧密合作，面向全行业推进核心应用的平台整合及升级改造，加速金融、政府等行业的线上新核心建设，以及面向其新业务的核心建设。此外，浪潮商用机器还将重点布局云计算、大数据中心，深入挖掘开源数据库、分布式存储、大数据实时分析、人工智能等方面的新需求，加速云平台建设。

2020年，浪潮商用机器将进一步丰富K1 Power产品线，发布两路机型K1 Power S920，抢占低端市场，原有产品也将根据市场需求优化升级，和多活共享存储集群（RAC）架构的国产数据库K-DB实现了深度优化，并建立起从硬件平台到业务应用的完善生态系统，能够契合更多、更新的应用场景，进一步巩固K1 Power产品竞争力。针对合作伙伴，浪潮商用机器还将建立开放学院及线上测试中心，全面支持合作伙伴业务开展，实现全年营收增长39%的发展目标。

共生共荣

聚力推动生态共赢

浪潮商用机器的快速发展离不开生态合作伙伴的广泛支持。2019年，浪潮商用机器千万级合作伙伴数量增长、钻金银合作伙伴数量、渠道代理数量均实现了超过20%的增长，生态体系持续完善。本次大会上，浪潮商用机器联合本地ISV等合作伙伴，展示了基于本地生态打造的产品和解决方案，共赢数字经济建设。

浪潮商用机器有限公司副总经理傅斌致辞

2019年，广州宏信科技携手浪潮商用机器发布了食品安全云解决方案食安360，本次大会，广州宏信科技再度联手浪潮商用机器，以及云服务提供商金山云，发布了基于区块链技术和云应用打造的社交电商平台“淘乐点”。广州宏信科技创始人兼CEO林伟麟表示，淘乐点是广州宏信联合浪潮商用机器及金山云联合打造的全新的面向智慧城市和智慧社区的云解决方案，打通了社区、餐饮企业和农场社交场景。未来，广州宏信还将联合浪潮商用机器、金山云，把基于区块链食品溯源和农场直播等先进技术应用到这个平台，联合打造智慧社区和智慧农业，为农业电商和智慧城市建设添砖加瓦。

对此，金山云政企渠道生态合作总经理柴俊平表示，此次和广州宏信科技的合作，源于此前金山云ES10000分布式存储产品和浪潮商用机器K1 Power服务器完成了互认证奠定的良好基础，此次发布的淘乐点整体解决方案，搭建食品溯源区块链平台，在国内智慧城市、智慧社区推广落地，将带动餐饮行业的转型和食品安全监督链的升级，推动智慧城市快速发展。

中科金财区块链联合适配方案采用浪潮商用机器FP5280G2服务器集群和网络环境等基础设施，构建了支撑金融、政务公安、民生等区块链应用的基础环境，实现了x86向Power架构的迁移适配，开辟了基于Power服务器架构下区块链应用的先河。北京中科金财科技股份有限公司区块链技术总监袁波表示，未来，将继续携手浪潮商用机器致力于区块链领域的生态建设，在软硬件一体化设备、加速设备、安全设备、密码设备等方向展开更深层次的合作。

恒生电子股份有限公司作为全金融IT服务商，和K1 Power的合作由来已久，因证券行业对交易系统的稳定性、业务连续性等有着严苛的要求，而将其证券集中交易系统部署在K1 Power上。恒生电子股份有限公司系统集成部总经理李健表示，K1 Power服务器的大并发优势尤其突出，即使CPU利用率高达99%，依然可以高效处理交易请求。K1 Power助力恒生电子平稳应对了每天3万亿交易量的牛市行情，助力恒生电子逐步成长成为金融IT行业龙头。未来，恒生将与浪潮商用机器探讨在K1 Power Linux方面的合作，推动券商业务创新、产品创新，更快速地抢占新兴市场。

疫情初期，东华医为15天完成火神山医院、雷神山医院系统上线，其中，语音HIS系统、远程会诊等应用效果备受好评，可谓科技抗“疫”的最佳注脚。浪潮商用机器和东华医为在医疗行业保持着长期、稳定的合作伙伴关系，K1 Power服务器承载了其iMedical核心及临床数据中心等核心生产数据库。东华医为科技有限公司解决方案中心咨询总监王福霞表示，未来，东华医为将继续和浪潮商用机器深入合作，基于K1 Power打造下一代医疗数据平台联合解决方案，以及基于K1 Power国产服务器的云HIS联合解决方案，推动医院提速数字化建设。

2020年，浪潮商用机器发布了合作伙伴奖励计划，全方位、多维度调动合作伙伴积极性，进一步扩大渠道自主生意占比，聚焦细分行业，增强流量业务增长，开拓空白市场。此外，还将大力加强渠道资源投入，吸引更多伙伴加入，同时提升钻金银等优质合作伙伴数量。通过加强与ISV的深度合作，重点攻坚核心数据库领域、私有云、行业云、混合云及分布式等创新应用市场，建立联合市场营销机制，加速实现双赢。（一鸣）

(责编：栗翘楚、孙阳)