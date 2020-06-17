太极实业签近11亿元产业园项目

太极实业15日晚发布公告称，公司控股子公司十一科技就江苏仁奇发包的江苏仁奇芯片产业园项目签订了《EPC总承包工程合同》。

合同内容显示，江苏仁奇芯片产业园区投资建设项目EPC总承包工程合同金额为10.89亿元，未来计划利用2 年时间，在泗阳经济开发区建成一个涵盖芯片制造、封测、研发的产业化基地，形成年产6英寸0.25um 芯片线60万片，年封测10 亿颗的生产能力。

作为太极实业重要的业务载体，十一科技在2019年积极拼抢订单，取得不俗成绩。2019年年报显示，十一科技实现营业收入125.23亿元、利润总额5.72亿元，同比分别增长16.39%、20.58%。

据悉，十一科技近期接连中标大单。据太极实业6月4日晚披露，十一科技与业主方绍兴长电完成了《长电集成电路（绍兴）有限公司300mm 集成电路中道先进封装生产线项目EPC 总承包工程合同》的正式签署，中标总价为14.31亿元。

太极实业认为，此次合同的签订，体现了子公司十一科技在集成电路产业领域的EPC 领先地位，有利于子公司十一科技未来新业务的开拓。（记者乔翔）

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