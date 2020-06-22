2020国际蓝莓品牌大会通过线上直播方式召开

6月20日，由中国优质农产品开发服务协会、国际农业协会联盟共同主办的2020国际蓝莓品牌大会通过线上直播的方式召开。本次会议主题为“全球共享?莓好生活”，农业农村部总农艺师、办公厅主任广德福出席大会并致辞。

会议围绕新消费时代蓝莓产业的创新技术、商业营销模式、蓝莓营养健康应用及深加工产品研发趋势进行了深入的研究，对蓝莓企业建设发展之路，提升蓝莓品牌的核心竞争力，打造满足消费者美好需求的蓝莓健康产品提供了方案和思路。

广德福指出，2020国际蓝莓品牌大会的召开，对进一步推进蓝莓产业高质量发展，做强做亮蓝莓特色产业，加强蓝莓产业区域协同发展与合作，推进产业融合及产业链拓展，提升我国蓝莓产业的品牌影响力和竞争力，具有重要意义。

国际农业协会联盟主席、马来西亚国际商务促进协会会长拿督张创迪表示，国际蓝莓品牌大会积极推动各国蓝莓产业交流及合作，提升优质蓝莓品牌在世界市场的影响与地位，推动先进技术、经验及模式的交流与推广，促进蓝莓深加工产品的创新研发及蓝莓营养健康的普及和应用，拓宽蓝莓产品进出口通道，为促进蓝莓产业发展、满足世界消费者的美好生活做出了贡献。

农业农村部市场与信息化司司长唐珂表示，中国蓝莓行业增速快，消费潜力大，推进品牌强农已经成为引领蓝莓产业高质量发展、提升中国蓝莓国际竞争力的战略选择。

农业农村部农产品质量安全监管司司长肖放表示，我国蓝莓产业将进入大有可为的战略机遇期，有望成为产值超过千亿元的大产业。要抓住机遇，深入推进蓝莓产业发展和国际合作，推动中国优质蓝莓产品跻身国际舞台，为中国百姓和世界人民提供更多“舌尖上的美味”。

与会专家认为，近年来，中国蓝莓行业增速之快、消费潜力之大为世界瞩目。此次创新形式举办线上国际蓝莓品牌大会，全面展示国内外蓝莓产业发展取得的新成就，深度交流蓝莓产业升级的实践经验，共同探索全球蓝莓产业合作与发展，合力提升蓝莓产业市场竞争水平，产生了很好的社会效果，势必将加快中国蓝莓行业与国际接轨，在深度交流中找出差距、补齐短板，推动中国蓝莓行业的健康稳步发展。（牛广文）

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