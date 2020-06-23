智享未来 “宅经济”助力智能家居再升级

人民网北京6月23日电 临近下班，在北京望京工作的张女士像往常一样打开手机APP，指尖轻轻一点，远在通州家中的空调已经自动开启，按照设定的温湿度开始运行。远隔二十几公里遥控家里的各种电器，这种过去在科幻电影中出现的画面，如今已是许多家庭的日常。

随着人工智能和物联网技术逐渐成熟，各种智能产品层出不穷，从智能音箱到智能机器人，从智能门锁到智能插座、智能家电，越来越多的智能家居产品“飞入寻常百姓家”，日渐成为生活流行品和消费新趋势。

“宅”经济加速智能家居落地

今年春节前夕，一场突如其来的新冠肺炎疫情对不少行业带来了冲击，但危机与机遇并存，在此期间，“宅经济”快速发展，一批具有“懒人”属性的家电产品销量出现明显增长，各种无接触交互控制设计进一步减少感染的风险，智能家居的优势愈加凸显。

智能家居有多火？近期奥维云网联合阿里妈妈营销研究和体验中心、天猫消费电子、天猫精灵，观察天猫线上消费电子品类增速分析发现，以智能机器人(+229%)、智能音箱(+121%)为主要代表的电子智能产品在近三年中呈爆发增长态势。前瞻产业研究院预计，中国智能家居市场规模2021年将达到4369亿元。

在此背景下，更多企业陆续入场，互联网企业、智能手机厂商、传统家电厂商纷纷进军智能家居，全球能效管理和自动化领域数字化转型的专家施耐德电气也率先加入，并持续深耕智能家居领域。

施耐德电气全球智能家居系统副总裁马思韬曾在接受媒体采访时表示，智能家居时代已经到来，施耐德电气始终密切关注智能家居领域的发展，施耐德电气深耕中国地产家居市场30余年，在商业和高端住宅积累了丰富的实践经验，加上丰富的配电行业经验，率先投入智能家居的应用，致力于为消费者带来更好的智能家居体验。

智能家居靠科技还得重设计

质量可靠、时尚美观，这是消费者挑选传统电器时的参考标准。随着智能家居行业的发展，方便快捷的操作、注重家庭沟通也日益成为人们挑选这类产品的参照标准。

家居智能化，让人们的居住环境有机会从一个单纯睡觉休息的“窝”蜕变成一个囊括全生活场景的“家”。智能家居走进千家万户，家装设计师们也纷纷开启由传统设计向室内智能化设计的自我进阶。怎样将艺术风格与智能家居有机融合，同时满足业主的多元化、个性化需求？怎样更好的理解不同生活场景的需求，利用智能化产品实现更简单便捷的全屋智能操控？

为全面提升和展示优秀设计师的实力与经验分享，近日，施耐德电气携手设计头部媒体美国《室内设计》中文版共同联合发起“2020年ID智能家居设计奖——‘智享未来家’施耐德电气方案征集”活动，面向设计师群体征集基于施耐德电气Wiser无线智能家居解决方案的优秀设计作品。

马思韬表示：“通过此次活动，我们希望可以携手优秀的室内设计师更加深入的了解和拥抱智能家居，通过可视化设计方案展示智能家居为品质生活赋能的力量，从而推进智能家居市场发展和落地的进程，可以让更多消费者尽享安全可靠、舒适便捷的智能家居生活。”

破解行业痛点 避免繁琐理解用户

智能家居产业的兴起，离不开国家各项政策的扶持。在工业和信息化部印发的《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》中明确提出，到2020年，智能家居产品类别明显丰富，智能电视市场渗透率达到90%以上，安防产品智能化水平显著提升。

2014年起，互联网企业、手机厂商、家电厂商等纷纷入局智能家居行业，但各智能家居品牌厂商的产品之间存在巨大差异，智能单品的缺乏一致的标准，通讯协议不一致，导致消费端出现产品间不兼容的情况，用户体验较差。从目前的智能家居市场的发展来看，未来智能家居必将走向全屋智能。

以施耐德电气Wiser无线智能家居系统为例，其涵盖照明、舒适、安全、环境四个应用场景，消费者通过手机APP可以远程无线操控包括环境调节、照明控制、能效管理、遮阳管理、人身安全看护、家庭安全看护、场景联动等功能，真正做到在千里之外，掌控居家环境。

据施耐德电气透露，此前Wiser无线智能家居系统主要是与房地产开发商合作。通过全屋智能家居系统可以实现与消费者、社区的三者联动。一方面，可以与开发商、物业公司共同制订一些室内的应用场景，甚至在应用场景上制订一些行业的使用标准，比如安全标准、电气标准，能源监测标准，通过物业增值服务体现智能家居价值。另一方面，开发商在其中可以起到信息大数据梳理的作用，并反馈终端消费者的一些实际需求。施耐德电气可以与自持物业服务的开发商一起完善家庭的智能化应用服务。

马思韬表示，未来施耐德电气中国研发团队将持续在产品外观和设计和功能、材质上持续创新，并基于本地云架构，打造智能家居产品的互联互通，并实现本地和云端控制，同时构建开放式的生态系统，营造智能家居生态圈，与行业伙伴共同推动全屋智能时代的到来。

当下，随着AIoT技术的蓬勃发展，设计师不断思考将新科技融入家居设计，以及厂商对于用户更精准的把脉从而提供更加体贴入微的智能化设计，这些都将进一步加速智能家居的普及化应用，并真正早日走进寻常百姓家。

(责编：栗翘楚、孙阳)