用美食推动消费回暖 川苏陕湘四地小吃长沙“揽客”

厨师正在整理小吃串串。 邓霞 摄
四川的棒棒鸡、江苏的糕团、陕西的肉夹馍、长沙的臭豆腐……19日在长沙开幕的马栏山小吃节上，琳琅满目的各地美食让人垂涎欲滴，引来不少民众前来“打卡”品尝。
中国美食文化历史悠久，不同地域均形成了各自风味独特的小吃美食。此次小吃节以“百年老店荟萃，请你吃遍东西”为宗旨，邀请了来自四川、江苏、陕西、湖南四省的10余家百年老字号齐聚长沙，让当地民众在家门口就能品尝到百余道传统美食。
琳琅满目的各色小吃。 邓霞 摄
奥灶面是中国十大面条之一，也是江苏昆山市的传统面食小吃之一。“它的特色就是汤浓、面细、浇鲜。”奥灶馆的代表介绍说，奥灶面以红油爆鱼面和白汤卤鸭面最为著名，都将食材发挥到了极致。
中餐厅第三季主厨林述巍当天也来到现场品尝各色小吃。“食物因新鲜而美味，这个新鲜一指食材新鲜，还有就是带来一种新鲜感。”他对这些小吃连连称赞，表示现场就像是一个“小吃炸弹”，把他“打晕了”。
苏州黄天源糕团。 邓霞 摄
“通过举办一系列的活动，来激起市民消费的欲望，同时也是行业‘自救’，取得一定的经济效益。”小吃节主办地长沙圣爵菲斯大酒店总经理李成文介绍，酒店今年5月已推出了马栏山嗦粉节，取得较好效果，共有2.5万人来此“嗦粉”打卡，餐饮收入同比增加了12.8%。
据悉，此次小吃节为期15天，将持续到7月3日。（邓霞）
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