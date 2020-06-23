用攀登姿态征服高峰 海门税务打造向善向上绩效生态

人民网北京6月23日电 走进国家税务总局海门市税务局大厅，一面LED屏正展示着该局自国税地税征管体制改革以来的重要事件，时间、人物、成果一目了然，图文并茂的形式记录着组织和个人的成长轨迹，用攀登向上的形式诠释着向善向上的绩效生态。
海门市税务局党委书记、局长方晓波介绍：“这是我们设立的绩效文化‘大事记’时间轴，我们以‘面对山峰，攀登还是仰望？’为题，展晒组织和个人工作上的点滴荣誉，让全体干部认识到个人的付出与组织紧密相连，确保个人信仰与组织同心同向，书写着从‘我到我们’的税务故事。”
为营造浓郁的绩效氛围，海门税务还开展思想大讨论，拍摄税收微电影，通过各种形式告诉党员干部如何做到不忘初心、牢记使命。
实干是最好的方法论，担当是最好的精气神。今年以来，海门税务始终瞄准“领头雁”的目标愿景，坚持“开局就是决战，起步就要冲刺”，坚持在大战大考中践行初心使命，做到疫情防控不松劲，推动发展再加力。
据了解，在年初税务工作会议上，海门税务围绕“四力四治”，明确全年4大类52项重点工作，建立项目交办领办制、局领导挂帅推进制，深入推进“六一工作法”（年初一目标承诺、一周一安排提示、一月一小结沟通、一季一考核点评、半年一重点推进、年终一述职评议），通过“查议报”等形式推进各项工作齐头并进。
此外，海门税务对机关部门和基层分局两个系列开展“千分制”绩效考核，建立“按年归集工作重点、按季补充增量要点、按月跟踪执行节点”工作机制，开展劳动竞赛“比一比、晒一晒”。在此背景下，今年以来，海门税务先后荣获江苏省“工人先锋号”、南通市“高质量发展先进集体”、海门市委“服务地方先进奖”等荣誉，涌现了一批市级优秀共产党员、抗击疫情先进个人等优秀典型。
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