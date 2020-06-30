山东威海：深化流程再造 打造最快捷最优质政务服务

为深入推进“一次办好”改革，切实转变政府职能，有效解决企业群众办事慢、多头跑等问题，山东省威海市坚持问题导向，聚焦流程再造，积极发挥“一枚印章管审批”的制度优势，最大限度优化办事流程，最大限度提高审批效率，进一步打通服务企业群众的“最后一公里”，企业和群众获得感显著增强。

深化“一窗受理·一次办好”改革，推行“五个一”服务模式

2018年,威海在全省率先开展政务服务事项“同一事项、同一标准、统一编码”标准化梳理工作，对所有依申请的政务服务事项逐项制定清单，建成全市统一的标准化事项库，实现市县两级政务服务事项名称、申请材料、承诺时限、办理流程“四统一”。

同时，将与企业群众生产生活密切相关、办件量大的高频政务服务事项实现“异地办理”“全市通办”，先后编制并向社会公开市级“一次办好”事项清单1587项、贴心帮办事项清单1252项、“全市通办”事项93项，实现“一次办好”事项全覆盖。

围绕解决企业群众“多跑腿”问题，在实行政务服务“两集中、四到位”的基础上，在全省首批开展“全领域无差别一窗受理”改革试点，打破以往部门分设窗口的界限，分设快速办理大厅和“一窗受理”大厅。

群众办事无需找部门找窗口，通过总服务台经统一登记和导办引导，群众办事只对“一个窗口”，2019年9月全市市县两级政务服务大厅和所有72个镇级便民服务中心全面实施“一窗受理”改革。

建成覆盖市、县、镇三级的政务服务网，市县两级除涉密事项外的依申请政务服务事项100%纳入政务服务平台，并与山东省统一身份认证系统实现对接，做到“一号登陆、全网漫游”。

实施相对集中行政许可权改革，推进审批服务效能再提速

市行政审批服务局与24个职能部门签署了《行政许可及关联事项划转交接备忘录》，明确事项承接、档案移交、印章使用、平台应用、现场勘验、技术审查、专家评审和审批监管会商、协同与信息互通等事宜。

同时，本着有利于工作开展的原则，推动市行政审批服务局承接了消防施工图审查事项1项，承接市交通局、卫健委、人防办等3个部门委托办理的行政许可及关联事项16项。

按照集中审批新模式，对划转事项进行全面简化优化。优化办理流程，能合并的一律合并；减少办事环节，凡法律法规没有明确规定的环节、可有可无的环节一律取消；减少领导审核签批程序，最大限度减少审批层层签字人数。累计精简审批环节287个，减少签字人数403人，151个事项降低审批层级219个，压缩审批时限1295个工作日，压缩比例达到32%。

在实现划转事项有序承接的基础上，以申请人办成“一件事”为目标，将办事链条上涉及分散在不同部门、不同层级的事项，统一为一个“一链办理”事项，目前已梳理并组织实施民办非企业、职业技能培训学校设立等“一链办理”事项233项。同时，大力推行政务服务“容缺受理”工作机制，对所有依申请政务服务事项的申请材料进行了主、次要件区分，明确规定次要要件都可进行容缺，共梳理“容缺受理”事项249项，全市已有3000余个办件通过“容缺受理”模式办理。

推动企业开办、工程建设项目审批等重点领域再提速

在全面推行登记注册“一审核准”制的基础上，取消企业名称核准环节，大力推广企业开办“一窗通”系统，实行全程电子化登记。各级商业银行全部取消企业银行账户许可，大幅压缩银行开户时间。推动银行开户、社保、公积金等业务集中入驻政务服务中心，实现营业执照、公章和税控设备发放、发票申领、银行开户、社保和公积金开户的“一链办理”，印章刻制当场办结，将企业开办时间压缩到1个工作日内。

加快实施多规合一、多测合一、多图联审、联合验收等工作机制，推行容缺预审、告知承诺、并联审批等办理模式。优化施工图审查，逐步实现“多审合一”；取消单体4万平方米以下房屋建筑工程项目初步设计审查，对单体面积5000平方米以下的小型工程项目取消施工图审查，对有深基坑或者桩基坑施工的工程实行施工图审查合格证容缺办理等措施，让整个链条通起来、顺起来、快起来。社会投资工程项目审批时限将由45个工作日压缩到39个工作日。建立行政审批“提前服务”工作模式，实现产业类项目“拿地即开工”。

出台《咨询导办贴心帮办服务管理规范》，全面树立人人都是咨询员、导办员、代办员的服务理念，全面落实首问负责制，为办事企业和群众提供导办、帮办和代办服务。充分发挥项目代办中心作用，提供全程代办服务。

公开服务标准，在梳理规范政务服务事项的同时，公开实施主体、办理流程、申报材料、承诺时限和监督电话等信息，接受社会监督。丰富评价方式，通过线上线下相结合、现场评价和事后评价相结合，不定期开展明察暗访，对政务服务AB角制度、首问负责制、一次性告知等制度落实情况进行全面检查。依托电子审批监察系统，对政务服务事项办理情况实行网上同步监察，有效规范了审批权力运行。今年以来，已经通过离台评价、短信评价、电话回访等方式，调查回访办事群众8千多人次，群众满意度保持在99.3%以上。

(责编：栗翘楚、孙阳)