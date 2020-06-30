山西河津：紧盯“四多一长”问题 在软环境中打造硬优势

近年来，山西省河津市把优化营商环境作为推进经济高质量发展的“头号工程”，紧盯“材料多、环节多、盖章多、收费多、时间长”等“四多一长”问题，从解决群众需求、服务企业发展出发，大力实施简流程、优服务、降成本、强监管专项行动，加快实现从“碎片化”到“集成化”，从“落地慢”到“见效快”，从“多门跑”到“进一门”，全力打造审批最少、流程最优、体制最顺、机制最活、效率最高、服务最好的营商环境，使发展的软环境成为河津最大的硬优势。

流程再造实现审批提速

流程再造不是简单的流程重塑，而是一场刀刃向内的自我革命。河津坚决砍掉繁文缛节和陈规旧章，久久为功、步步为营，全力推进“两集中两到位”和相对集中行政许可权改革，实现“一枚印章管审批”。

政务大厅“一窗受理”。所有行政审批和便民服务事项全部入驻政务大厅，受理人员从“专科人才”升级为“全科人才”，设立市场准入线、投资建设线、社会民生片、交通运输片“两线两片”16个综合受理窗口，按照“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”服务机制，285项事项实现100%“一窗受理”。设立企业开办专区，营业执照、刻制印章、银行开户、税务登记等专人办理，1天即可办好。

关联事项“一链办理”。统一印制296项审批事项办事指南，公布行政审批事项和公共服务事项的名称、依据、办理流程、办理时限、递交材料、表格样本、收费标准等内容，推动不同层级的关联事项协同服务，实现“一件事”一个窗口、一张表单、一组流程、一套材料、一次办好。

政务服务“一网通办”。积极推动“互联网+政务服务”，30家行政单位与国家政务服务平台深度对接，所有要素信息录入山西省事项动态管理系统，完成625项政务服务事项“四级四同”系统同步工作，“一网通办”高频事项实现“一次办”49项、“不见面审批”10项，“一网通办”率达到90%以上。

机制再创实现服务提质

全心服务企业、服务项目是优化营商环境、提升发展吸引力的关键举措。河津积极主动联系企业，询问企业需求，聆听企业呼声，帮助解决困难，当好企业发展服务员，力促项目建设“加速度”。

全力打造政策洼地。出台20条“硬核”措施支持中小企业发展，在山西省首家发布《进一步优化营商环境白皮书》，制定《优化营商环境100条》，从政务服务、开办企业、投资建设、获得信贷、纳税服务、人力资源市场、市场监管、司法保障、社会环境、体制机制等十个方面提供全方位、全要素、全流程、全周期性的服务，真正做到外地人本地人一个样、大企业小企业一个样、国有民营一个样、内资外资一个样。

精心构筑服务高地。完善政务大厅24小时自助服务区功能建设，提供自助取件、企业营业执照信息自助查询、税务申报等“不打烊”服务，设立帮办代办区，由专门人员为企业群众全程指导、全程帮代、全程督促，打造“耿小二”帮办代办服务品牌。

加快推动项目落地。牢固树立“项目为王”理念，建立用好“四库”管理模式，创新形成“领导包联、挂图作战、周周研判、压茬推进、严格考核”的项目推进机制，在全省推广。建立项目调度信息化作战平台，推行项目建设信用承诺制和政府投资类项目模拟审批，对11个审批事项事项实行告知承诺制，对32个行政审批事项实行容缺受理审批，实现一般工业项目“拿地即可开工”。

成本再降实现企业提效

降成本是企业走出转型“阵痛期”，渡过疫情“冲击期”的重要一环。河津持续抓好供给侧结构性改革降成本行动，推动企业有效降低成本这个“分母”，帮助企业松绑减负、轻装上阵。

落实减税降费政策。实施好降低增值税税率、扩大享受税收优惠小微企业范围、加大研发费用加计扣除力度、降低社保费率等政策，清理违规涉企收费、摊派事项和各类评比达标活动，进一步畅通减税降费政策传导机制，2019年共减税降费7.6亿元。

降低企业融资成本。全面落实《加强金融服务民营企业二十项政策措施》，推动“政银企保”合作，构建“银行+政府推荐+财政贴息+企业”“银行+产业引导基金+龙头企业”“银行+担保+保险+财政+民营企业”等融资服务链条，扩大融资供给规模，改善融资结构，提升融资服务效率。

破解要素制约瓶颈。实施总投资14亿元的11个开发区基建项目，完善水、电、路、气、标准厂房等基础设施，积极争取直购电，报备参与直购电交易企业11家，年可节约电费2亿元以上。

评判再准实现监管提升

优化营商环境不是“放而不管”，河津按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”原则，强化各部门事中事后监管职责，全面推行“双随机、一公开”监管，通过加强“三个监督”，着力破解影响营商环境的痛点难点堵点。

聚焦三个清单“精准监督”。对照60个重点项目、优化营商环境工作方案和行动计划、影响营商环境的3个方面24种行为，列出任务清单、问题清单、整改清单，列明列细完成目标、措施、时限、责任人等，实行销号管理，确保监督有目标、有依据、有方向。

聚焦工作重点“强力监督”。对20个民生重点项目、50项民生实事综合项目以及相关政策推进落实情况开展监督检查，对影响营商环境的3个方面24种行为开展明察暗访、交叉检查，对重点工程、骨干企业走访摸排、循环检查，对发现和受理的侵害企业合法权益、损害营商环境的问题线索，以“零容忍”态度，优先处置，专项办理，严肃查处。

聚焦群众心声“广泛监督”。健全投诉举报和查处机制，充分利用举报电话、微信公众平台以及举报信箱等监督平台，建立政务服务“好差评”体系，设立“找茬窗口”，事项办理完成后由办事企业群众填写《政务服务满意度调查卡》，及时收集破坏营商环境的群众诉求和问题线索，将政务服务绩效交由企业和群众来评判，形成对监管对象事前、事中、事后全过程、多领域的状态记录，不断加大放的力度，强化管的能力，提升服务水平，推动河津营商环境迈入全国县级第一方阵，确保取得疫情防控和经济社会发展“双胜利”。

(责编：栗翘楚、孙阳)