人民网>>财经

山西河津：紧盯“四多一长”问题 在软环境中打造硬优势

2020年06月30日16:18  来源：环球网
 

近年来，山西省河津市把优化营商环境作为推进经济高质量发展的“头号工程”，紧盯“材料多、环节多、盖章多、收费多、时间长”等“四多一长”问题，从解决群众需求、服务企业发展出发，大力实施简流程、优服务、降成本、强监管专项行动，加快实现从“碎片化”到“集成化”，从“落地慢”到“见效快”，从“多门跑”到“进一门”，全力打造审批最少、流程最优、体制最顺、机制最活、效率最高、服务最好的营商环境，使发展的软环境成为河津最大的硬优势。

流程再造实现审批提速

流程再造不是简单的流程重塑，而是一场刀刃向内的自我革命。河津坚决砍掉繁文缛节和陈规旧章，久久为功、步步为营，全力推进“两集中两到位”和相对集中行政许可权改革，实现“一枚印章管审批”。

政务大厅“一窗受理”。所有行政审批和便民服务事项全部入驻政务大厅，受理人员从“专科人才”升级为“全科人才”，设立市场准入线、投资建设线、社会民生片、交通运输片“两线两片”16个综合受理窗口，按照“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”服务机制，285项事项实现100%“一窗受理”。设立企业开办专区，营业执照、刻制印章、银行开户、税务登记等专人办理，1天即可办好。

关联事项“一链办理”。统一印制296项审批事项办事指南，公布行政审批事项和公共服务事项的名称、依据、办理流程、办理时限、递交材料、表格样本、收费标准等内容，推动不同层级的关联事项协同服务，实现“一件事”一个窗口、一张表单、一组流程、一套材料、一次办好。

政务服务“一网通办”。积极推动“互联网+政务服务”，30家行政单位与国家政务服务平台深度对接，所有要素信息录入山西省事项动态管理系统，完成625项政务服务事项“四级四同”系统同步工作，“一网通办”高频事项实现“一次办”49项、“不见面审批”10项，“一网通办”率达到90%以上。

机制再创实现服务提质

全心服务企业、服务项目是优化营商环境、提升发展吸引力的关键举措。河津积极主动联系企业，询问企业需求，聆听企业呼声，帮助解决困难，当好企业发展服务员，力促项目建设“加速度”。

全力打造政策洼地。出台20条“硬核”措施支持中小企业发展，在山西省首家发布《进一步优化营商环境白皮书》，制定《优化营商环境100条》，从政务服务、开办企业、投资建设、获得信贷、纳税服务、人力资源市场、市场监管、司法保障、社会环境、体制机制等十个方面提供全方位、全要素、全流程、全周期性的服务，真正做到外地人本地人一个样、大企业小企业一个样、国有民营一个样、内资外资一个样。

精心构筑服务高地。完善政务大厅24小时自助服务区功能建设，提供自助取件、企业营业执照信息自助查询、税务申报等“不打烊”服务，设立帮办代办区，由专门人员为企业群众全程指导、全程帮代、全程督促，打造“耿小二”帮办代办服务品牌。

加快推动项目落地。牢固树立“项目为王”理念，建立用好“四库”管理模式，创新形成“领导包联、挂图作战、周周研判、压茬推进、严格考核”的项目推进机制，在全省推广。建立项目调度信息化作战平台，推行项目建设信用承诺制和政府投资类项目模拟审批，对11个审批事项事项实行告知承诺制，对32个行政审批事项实行容缺受理审批，实现一般工业项目“拿地即可开工”。

成本再降实现企业提效

降成本是企业走出转型“阵痛期”，渡过疫情“冲击期”的重要一环。河津持续抓好供给侧结构性改革降成本行动，推动企业有效降低成本这个“分母”，帮助企业松绑减负、轻装上阵。

落实减税降费政策。实施好降低增值税税率、扩大享受税收优惠小微企业范围、加大研发费用加计扣除力度、降低社保费率等政策，清理违规涉企收费、摊派事项和各类评比达标活动，进一步畅通减税降费政策传导机制，2019年共减税降费7.6亿元。

降低企业融资成本。全面落实《加强金融服务民营企业二十项政策措施》，推动“政银企保”合作，构建“银行+政府推荐+财政贴息+企业”“银行+产业引导基金+龙头企业”“银行+担保+保险+财政+民营企业”等融资服务链条，扩大融资供给规模，改善融资结构，提升融资服务效率。

破解要素制约瓶颈。实施总投资14亿元的11个开发区基建项目，完善水、电、路、气、标准厂房等基础设施，积极争取直购电，报备参与直购电交易企业11家，年可节约电费2亿元以上。

评判再准实现监管提升

优化营商环境不是“放而不管”，河津按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”原则，强化各部门事中事后监管职责，全面推行“双随机、一公开”监管，通过加强“三个监督”，着力破解影响营商环境的痛点难点堵点。

聚焦三个清单“精准监督”。对照60个重点项目、优化营商环境工作方案和行动计划、影响营商环境的3个方面24种行为，列出任务清单、问题清单、整改清单，列明列细完成目标、措施、时限、责任人等，实行销号管理，确保监督有目标、有依据、有方向。

聚焦工作重点“强力监督”。对20个民生重点项目、50项民生实事综合项目以及相关政策推进落实情况开展监督检查，对影响营商环境的3个方面24种行为开展明察暗访、交叉检查，对重点工程、骨干企业走访摸排、循环检查，对发现和受理的侵害企业合法权益、损害营商环境的问题线索，以“零容忍”态度，优先处置，专项办理，严肃查处。

聚焦群众心声“广泛监督”。健全投诉举报和查处机制，充分利用举报电话、微信公众平台以及举报信箱等监督平台，建立政务服务“好差评”体系，设立“找茬窗口”，事项办理完成后由办事企业群众填写《政务服务满意度调查卡》，及时收集破坏营商环境的群众诉求和问题线索，将政务服务绩效交由企业和群众来评判，形成对监管对象事前、事中、事后全过程、多领域的状态记录，不断加大放的力度，强化管的能力，提升服务水平，推动河津营商环境迈入全国县级第一方阵，确保取得疫情防控和经济社会发展“双胜利”。

(责编：栗翘楚、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved