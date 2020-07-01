商合杭高铁合湖段通车运营

6月28日9:08，随着G9392次和谐号列车汽笛一声长鸣，从宣城站缓缓驶出，经过中铁武汉电气化局上海电气公司皖赣项目部全体建设者五年的艰苦奋战，商合杭高铁合肥至湖州段(含芜宣段)正式开通运营。标志着商合杭高铁全线贯通，河南、安徽、浙江三省实现高铁“无缝对接”。
商合杭高铁合湖段起自安徽省合肥市肥东县，经马鞍山市含山县至芜湖市、宣城市，到达浙江省湖州市，线路全长309公里，设计时速350公里（其中芜湖至宣城段时速250公里）。全线设肥东、柘皋、巢湖东、含山南、芜湖北、芜湖、芜湖南、湾沚南、宣城、郎溪南、广德南、安吉、湖州等13个车站。商合杭高铁合湖段开通后，宣城到合肥最快1小时31分钟，宣城到安吉、湖州、杭州东最快分别为22分钟、34分钟、50分钟。合肥南至杭州东最快时间2小时07分。
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