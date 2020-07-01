贝店推“全民免费开店”计划，助力全民创业就业

人民网北京7月1日电 今日，贝店对外发布公开信，宣布将全面开放平台供应链和技术力量，帮助用户实现“无门槛、零收费”开店。贝店在公开信中表示，自7月1日起，用户只需下载贝店APP，一键注册即可免费成为贝店店主，享受店主权益，开一家属于自己的“掌上小店”，通过销售商品轻松赚钱。
以下是公开信全文：
2020年已经过半，全球面临与新冠肺炎疫情的持续、常态化斗争。疫情对每个国家、每个行业、乃至每一个人的生活，都产生了深刻影响。有人可能失去了工作，有人不得不停掉实体店的生意。
生活时常不易，眼下和未来的一段时间尤甚。我们更加需要一份属于自己的小事业。这份事业，不仅能为我们的生活提供物质保障，更重要的是能够给你我信心和希望，让我们不断汲取前行的力量。
我们希望这份小事业里，有一份来自贝店的力量。
今天，为帮助更多人实现灵活就业、轻松创业，贝店积极响应国家号召，宣布全面开放平台供应链与技术力量，帮助每一位用户实现“无门槛、零收费”开店，为疫情下每一位努力生活的人，减轻一些负担。以此，致敬每一位用双手、用头脑为自己和家人编织幸福生活的普通人。
自7月1日起，用户只需下载贝店APP，一键注册即可免费成为贝店店主，享受店主权益，开一家属于自己的“掌上小店”，通过销售商品轻松赚钱。
贝店，作为一个免费的手机开店平台，希望可以帮助每一位普通人更便捷、更高效、更轻松地开设和运营一家“掌上小店”，并且不用担心货源和店铺运营难题。
在过去的3年里，贝店沉淀了强大的供应链能力，囊括了全网最优质的货源，包括国际、国内知名品牌，国际潮流品牌和国内大厂品牌，以及丰富的源产地农特产品等，为店主提供全品类的供货；贝店还通过技术赋能、开店工具共享，积累了丰富的店铺管理和社群运营经验；贝店也打造了成千上万款的爆款商品，帮助数百家国内工厂打开了产品销路，帮助无数努力生活的普通人实现创业增收。
进入2020年，贝店全面开放赋能店主等小微创业者。4月22日，贝店启动“超级贝店”项目，以贝店APP的“超级卖货”为主阵地，在全球范围内遴选2000个品牌，2万件优质高佣商品，供店主售卖；同时，贝店还推出的贝店直播和社群相册等线上店铺运营和社群引流工具，帮助运营经验不足的初学者持续卖货。此外，贝店还向店主开放了供货系统，有货源的店主可以向平台申请售卖自有产品。
贝店的使命是让更多人过上更好生活。在“超级贝店”项目的加持下，贝店全面推行“免费开店”政策，希望在疫情之下帮助更多有需要的用户、帮助更多小微创业者，在贝店平台上经营好自己的小事业，努力生活，不负韶华。
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快 全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】
疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】