贝店推“全民免费开店”计划，助力全民创业就业

人民网北京7月1日电 今日，贝店对外发布公开信，宣布将全面开放平台供应链和技术力量，帮助用户实现“无门槛、零收费”开店。贝店在公开信中表示，自7月1日起，用户只需下载贝店APP，一键注册即可免费成为贝店店主，享受店主权益，开一家属于自己的“掌上小店”，通过销售商品轻松赚钱。

以下是公开信全文：

2020年已经过半，全球面临与新冠肺炎疫情的持续、常态化斗争。疫情对每个国家、每个行业、乃至每一个人的生活，都产生了深刻影响。有人可能失去了工作，有人不得不停掉实体店的生意。

生活时常不易，眼下和未来的一段时间尤甚。我们更加需要一份属于自己的小事业。这份事业，不仅能为我们的生活提供物质保障，更重要的是能够给你我信心和希望，让我们不断汲取前行的力量。

我们希望这份小事业里，有一份来自贝店的力量。

今天，为帮助更多人实现灵活就业、轻松创业，贝店积极响应国家号召，宣布全面开放平台供应链与技术力量，帮助每一位用户实现“无门槛、零收费”开店，为疫情下每一位努力生活的人，减轻一些负担。以此，致敬每一位用双手、用头脑为自己和家人编织幸福生活的普通人。

自7月1日起，用户只需下载贝店APP，一键注册即可免费成为贝店店主，享受店主权益，开一家属于自己的“掌上小店”，通过销售商品轻松赚钱。

贝店，作为一个免费的手机开店平台，希望可以帮助每一位普通人更便捷、更高效、更轻松地开设和运营一家“掌上小店”，并且不用担心货源和店铺运营难题。

在过去的3年里，贝店沉淀了强大的供应链能力，囊括了全网最优质的货源，包括国际、国内知名品牌，国际潮流品牌和国内大厂品牌，以及丰富的源产地农特产品等，为店主提供全品类的供货；贝店还通过技术赋能、开店工具共享，积累了丰富的店铺管理和社群运营经验；贝店也打造了成千上万款的爆款商品，帮助数百家国内工厂打开了产品销路，帮助无数努力生活的普通人实现创业增收。

进入2020年，贝店全面开放赋能店主等小微创业者。4月22日，贝店启动“超级贝店”项目，以贝店APP的“超级卖货”为主阵地，在全球范围内遴选2000个品牌，2万件优质高佣商品，供店主售卖；同时，贝店还推出的贝店直播和社群相册等线上店铺运营和社群引流工具，帮助运营经验不足的初学者持续卖货。此外，贝店还向店主开放了供货系统，有货源的店主可以向平台申请售卖自有产品。

贝店的使命是让更多人过上更好生活。在“超级贝店”项目的加持下，贝店全面推行“免费开店”政策，希望在疫情之下帮助更多有需要的用户、帮助更多小微创业者，在贝店平台上经营好自己的小事业，努力生活，不负韶华。

(责编：车柯蒙、孙阳)