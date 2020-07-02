原标题：优必选科技联合杭州市余杭区落地人工智能教育项目

近日，优必选科技宣布联合杭州市余杭区教育局落地人工智能教育项目，为全区约33000余名中小学及普职学生提供课程、竞赛、实践等学习机会，并为教师提供培训服务。

立足新基建 打造全国人工智能教育新标杆

在“新基建”的国家战略指导下，杭州市余杭区将人工智能列入了战略性新兴产业发展的重点，并有意将人工智能教育下沉到基础教育，从中小学阶段培养学生的科学素养和科创精神。

培养人工智能人才是新基建赋予教育的重要使命，优必选科技自2016年开展教育业务，陆续推出了涵盖小学、初中、高中、高职高校各学段的人工智能教育解决方案，包含人工智能课程、师资培训、活动竞赛、空间建设、教育云平台等内容，目前已在北京、上海、深圳、杭州、重庆、成都、昆明等地的中小学落地实践。

紧抓“新基建”机遇，从人工智能教育做起

独创三级运营体系 兼顾普惠教育和特色教育

在余杭人工智能教育项目中，优必选科技推出了独创的三级运营体系，涵盖96所标准校、4所中心校和2所基地校。

标准校覆盖项目内所有中小学，启蒙所有学生对人工智能的兴趣；中心校额外配备了人工智能实验室，为对有人工智能兴趣的学生提供深度实践的机会。标准校和中心校课程以华东师范大学出版社和优必选科技联合出版的《AI上未来智造者》系列为教材，贯穿小学到高中。

基地校则对体制内课程进行延伸，提供全天8节课时的项目式课程。课程以生命健康、人文社会、地球公民、智慧生活、宇宙探索5大领域为主题，基于真实的生活场景确定项目目标，鼓励学生主动思考和探究。

三级运营体系让每一个学生有机会接触人工智能教育，也让有潜力的学生能进一步深造。

围绕展、教、赛、学 启用两大人工智能教育基地

在该项目中，2所基地校分别为皇国山基地和瓶窑中学基地，合计面积逾1万平方米，包含人工智能展厅、PBL项目式学习教室、无人机教室、3D打印创意工坊、竞赛厅、多功能演讲厅、教师研修室等教育空间。

瓶窑中学基地校

其中，皇国山基地展厅涵盖智慧农业、智慧工厂、智慧物流、虚拟现实、模拟驾驶、脑电波、肢体和人脸识别等12个人工智能互动项目，通过老师和学生共建的模型以及各种人工智能真实的案例，启发学生们对人工智能科学和世界的关联认知。

皇国山基地展厅

竞赛厅践行“以赛带学，优创未来”的教育理念，未来将引入各类竞赛活动，提供竞赛培训，激发青少年的科技创新精神。

通过科学性、知识性、互动性相结合的展览和体验式教育活动，基地将为余杭区学子提供丰富的探究与实践的学习机会。

人工智能教育是最美的新基建，余杭区人工智能教育项目未来将整合社会资源，并作为先行区和示范地向全国推广，用人工智能教育孕育科创一代。

(责编：任妍、孙阳)