大搜车家选推出二手车全国购业务

7月2日消息，大搜车家选宣布正式推出大搜车家选全国购业务，为用户提供专业买手帮买二手车服务。

据悉，大搜车家选全国购服务采用的是视频看车模式，通过大搜车生态体系下的大风车系统，在全国范围内在线匹配车源，为用户找车、挑车、验车何购买二手车。

目前，大搜车家选全国购已与1万多个中大型二手车商合作，在售车辆超过36万台。而大搜车家选全国购的运营后台基于大搜车旗下的大风车系统和家选联盟商家，收录了360000+台车源。

据大搜车方面介绍，在了解用户需求后，买手将根据用户的购车落户地车辆迁入政策，用户的预算、意向品牌、车型、车龄等关键信息，进行初步筛查和分析，通过全网比价优选3款作为初轮选项供用户选择，并出具相应的推荐理由。在第一轮匹配之后，买手还会根据用户的反馈+市场行情综合进行第二轮、第三轮等多轮改进，持续给出专业建议。

另外，如果意向车辆在异地不方便用户看车，买手会采用视频讲解的方式，从车辆信息、外观、内饰、车况、维保等方面全方位解读车辆的真实情况，让用户“眼见为实”。当用户选定了车源后，大搜车家选全国购基于联盟平台，买手可以和10000+的车商老板直接谈底价。

据了解，通过大搜车家选全国购服务成交的订单不以成交价为基准支付服务费，无论总价多少，用户仅需支付2000元服务费。用户提车后，如果买到事故车、火烧车、水泡车，可享受100天内无忧退、平台先行赔付的保障。

据介绍，大搜车家选全国购依托的是大搜车产业互联网平台。目前，大搜车家选已构建出一套买手制的导购系统，通过买手作为服务前台，大数据车源运营作为支撑后台，为用户提供从买车选车谈底价，到提车验车办理手续的一条龙服务。

基于大搜车生态的数据匹配后台，大搜车家选全国购通过海量车源池、需求分析、专业推荐三位一体的匹配机制为用户找车；大搜车家选全国购的买手会在车辆交易前会对车辆进行一百多项检测项目的复检，并由第三方权威机构出具详细的检测报告，排除重大事故车、火烧车、水泡车，确保车源信息真实可售，并了解车辆的小碰撞、维修情况。在挑车过程中，买手会根据用户反馈和市场行情综合分析，进行多轮改进，直至用户满意为止；看车时，大搜车家选全国购采用视频看车+维保记录+第三方专业检测的形式。在买车环节，大搜车家选全国购会根据精准的车况、市场行情和大数据估价模型等多种因素，为用户提供的议价服务，同时，在订单确认后，还可以帮助办理金融分期、车辆质保、过户提车等手续。

对此，大搜车家选负责人表示，“近年来，我国的二手车市场交易总额逐年提高，但其潜力远没有被充分发掘，在整体市场开始回暖的环境下，利用直播看车等新媒体技术，帮助用户在全国范围内遴选、购买二手车，将有力于促进汽车消费。”

(责编：栗翘楚、孙阳)