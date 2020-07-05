宁波多措并举助力外贸企业稳增长

疫情影响下，如何稳住外贸基本盘，成为地方经济的重要着力点。宁波市税务部门用足用好减税降费、出口退税等政策“工具箱”，打出“提速、扩围、网办”的纳税服务“组合拳”，全市2万余家外贸企业享受“及时雨”。
提速退税稳住外贸企业“生命线”
资金链是外贸企业的“生命线”。疫情发生以来，宁波市税务部门深入落实出口退税政策，推出“零接触”申报和“零延迟”审批的退税组合套餐，出口退税审批再提速，平均办结时间不到4个工作日。今年前5个月，全市共办理出口退（免）税285.3亿元，让外贸企业的资金流“活”起来、“转”起来。
保市场主体的一个重点是帮中小企业渡过难关。宁波外贸以中小民营企业为主，体量小，单量少，对充足现金流的需求更为迫切。
宁波世贸通国际贸易有限公司是一家进出口服务企业，服务着超过5600户中小微外贸企业，关联生产企业达2.8万余户。
“疫情期间，中小微外贸企业订单延期或取消风险加大，外汇收入减少，资金十分紧张。”世贸通副总经理孔泽昊说。
了解该情况后，宁波市税务部门为世贸通开辟出口退税“绿色通道”，仅3个小时就完成1652万元出口退税。按企业订单平均每单金额估算，1652万元的出口退税款可帮助约500家中小微企业缓解资金周转压力。
税收大数据疏通产业链“堵点”
面对海外疫情形势，部分宁波外贸企业危中寻机，逐步提高国际市场份额。为助力出口企业增订单、拓市场，宁波市税务部门充分运用税收大数据，疏通企业产业链、供应链堵点。
宁波惠康国际工业有限公司是全国最大的制冷家电出口企业之一，其生产的家用小型制冰机全球市场占有率达35%。因国内疫情防控形势稳定，海外客商纷纷向惠康国际伸来“橄榄枝”。然而，原材料库存快速消耗，短期又供应不济，企业面临难题。
宁波市税务部门利用税收大数据，寻找近期销售或采购过此类货物的企业，经过对产能和区域的进一步筛选，为惠康国际提供了一份涉及5项短缺原材料、合计20户企业的备选供应商名单。
目前，惠康国际与宁波阿诺丹机械有限公司等企业建立了合作关系，向阿诺丹公司采购各类型号空气压缩机71790台；向宁波首钢浙金钢材有限公司采购金额达671万元的各类镀锌板，还将陆续采购约700多万元。
“在畅通供应链和产业链方面，税收数据正成为一项重要的‘生产要素’，为企业保产履约赋能添力。”宁波杭州湾新区税务局总经济师龚建冲说。
减税降费为外贸转内销撑信心
在部分企业外拓市场的同时，不少宁波外贸企业也在积极开拓内销渠道。宁波市税务部门及时跟进企业需求，全面落实税收优惠政策，促进企业出口转内销。
宁波舜达日升电器有限公司总经理韩岸青介绍，受海外疫情影响，公司订单萎缩近30%。他也曾考虑关停几条生产线、削减部分岗位，以防守的姿态“硬撑”过去，但他最终决定不裁员，放手一搏尝试外贸转内销。
“减税降费政策的快速兑现，让我们有底气快速调整市场策略。”舜达日升财务负责人许黎敏算起了减税账：“今年第一季度，企业享受小微企业所得税优惠24万元；增值税税率从16%降至13%后，减少企业资金占用约30万元；2月至4月阶段性减免社保费又省下6万余元。”
许黎敏说，税务部门还上门辅导企业出口转内销账务处理，协助企业对接其他电销平台。
轻装上阵的舜达日升将省下的税费投入到研发当中，设计推出5款内销新品，迅速得到52家电商的合作反馈，并与4家线下经销商完成签约。
韩岸青表示，前期新品研发投入预计能享受研发费用加计扣除40余万元，“面对正在到来的消费需求反弹，我们充满了信心”。 （牛广文）
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