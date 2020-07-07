北京市朝阳区召开2020年促进高校毕业生就业空中宣讲会

原标题：中国新闻网

为落实中央“关于鼓励吸纳高校毕业生就业”的工作部署，北京市朝阳区人力资源和社会保障局打出一系列完美“组合拳”，精准施策，全力以赴稳就业。

7月6日晚19点，北京市朝阳区人力资源和社会保障局召开2020年促进高校毕业生就业空中宣讲会，吸引1000多家企业参加，提供近万余就业岗位。阿里巴巴集团、百信银行、太合传媒、前程无忧、区卫健委等重点企业详细介绍了岗位机会、培养机制、发展机遇等，为企业和大学生之间“云对接”就业桥梁。活动吸引18.9万人观看，互动达1183条。

2020年，受新冠肺炎疫情冲击，874万大学毕业生成为稳就业中的关键一环。北京市朝阳区人力资源和社会保障局着眼毕业，迅速行动，6月~10月，持续举办北京市朝阳区2020年促进高校毕业生就业线上招聘活动。活动以“展翼未来，才子朝阳”为主题，搭建“云”就业平台，旨在抗击疫情重要时期和特殊时期，树立大学生就业信心，进行精准有效对接岗位需求和毕业生求职，推动政府、用人单位、高校及毕业生四方紧密协作，切实解决高校毕业生就业难题，破解就业结构性问题。此次宣传会是“展翼未来，才子朝阳”促进高校毕业生就业线上招聘活动的重要一环。

朝阳区是北京市的经济强区，以金融业、租赁业和商务服务业占主导；聚集了近100%的外国驻华使馆、全市90%的国际传媒机构、80%的国际组织和国际商会、70%以上的国际投资性公司和地区总部、65%以上的外资金融机构。如何发挥全区优势，畅通用人单位与大学毕业生之间的“云通道”，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。在新冠肺炎疫情暴发之初，北京市朝阳区人力资源和社会保障局便着手研究部署该工作。

经过研究酝酿，“展翼未来才子朝阳”活动6月22日正式上线。8月30日前，活动提供企业线上招聘、线上宣讲会、线上测评、就业指导、在线面试等服务。同时，为破解疫情环境下“企业招工难、毕业生就业难”的问题，加快人才聚集，打造人才高地，满足企业对人才招聘的多元化需求，“展翼未来才子朝阳”促进高校毕业生就业线上招聘活动通过“简历投递”“智能邀约”“在线视频面试”等系统，为学生提供优质的招聘求职云平台，打通电脑端、手机端等终端载体，实现了招聘求职随时随地、应试签约面面俱到，保证企业与高校毕业生在云端招聘求职无障碍。

此次活动通过全国200余所高校就业网、BBS论坛、就业微信群、QQ群、微信公众号进行全平台发布；针对朝阳生源高校毕业生，采取一对一联系，定向邀约的方式，邀请高校毕业生参与招聘活动。发挥辖区人力资源机构聚集的优势，联合辖区内20余家知名人力资源机构通过自有渠道，以突出醒目位置用于活动的宣传。此外，借助基层力量，在朝阳区43个为民办事大厅，放置活动宣传单页，扩大宣传覆盖面。并在20多家知名社会新闻媒体广泛报道这次活动详细内容。通过一系列的方法，整合全媒体新闻渠道，力求活动全面触达应届毕业生。

(责编：任妍、孙阳)