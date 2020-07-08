有道精品课成中国教育在线高考频道2020年战略合作伙伴

为方便全国考生第一时间掌握2020年高考命题的专业解读，教育资讯门户「中国教育在线」高考频道联合有道精品课推出2020年高考试卷解读，有道精品课高中老师受邀对2020年高考全国卷I、II、III进行解读。

（图：有道精品课高中数学教研组为中国教育在线高考频道试题解读）

「中国教育在线」致力于为全国考生提供各类招生信息服务。据了解，今年中国教育在线携手有道精品课，意在为2020届考生提供专业权威的高考试题解读，也为全国各地的老师和下一届高考生指导学习方向。

“因疫情影响，这届高考生不仅经历了线下、线上学习方向的转变，还经历了最长的高考备战期和疫情暴发以来中国最大规模的人群聚集，但这群孩子经住了考验。现在高考结束了，考生、老师和新一届的高三学生，他们的刚需是获得今年高考试卷的专业解读。有道精品课的名师团队在教学教研方面经验丰富，我们希望分享名师团队编写的专业内容，去切实满足用户的需求。”网易有道高级副总裁、有道精品课负责人罗媛说道。

“为何选择有道精品课名师团队？”中国教育在线高考频道负责人回应记者称，“2020年，我们看到了在线教育发挥了巨大作用，基于此中国教育在线高考频道首次合作了一家K12在线教育机构。我们很高兴与有道精品课达成今年的高考战略合作，有道精品课高中老师团队在教学教研上的专业度、在一线教学的经验上都具有较高的水准。”

据悉，即日起，通过中国教育在线、腾讯新闻、支付宝等渠道的“高考真题”入口，可以免费获得这份解读资料。（牛广文）

(责编：孙阳、杨曦)