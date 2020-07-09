虚拟现实服装设计平台助力时尚产业数字化发展

近日，由上海青甲智能科技开发的HOLOGARMENT虚拟现实服装设计平台创作的虚拟成衣，通过远程协作正式在江苏张家港牧羊人服饰有限公司制作下线，据悉，这件服装完全由VR设备设计并远程指挥工厂制作。
据介绍，服装设计生产是一个沟通环节较多的项目，涉及版型、面料、上身效果、细节修改等诸多问题，使用VR技术，可通过虚拟工作环境和全新的视角，让设计师、工厂工作人员和服装模特同时呈现在眼前，帮助工厂工作人员观察服装细节以及服装设计的全过程，极度简化设计师和工厂之间的协作。
青甲科技的HOLOGARMENT利用智能绘画辅助系统，鼓励设计师直接在虚拟空间三维制图，这项技术颠覆了设计必须从平面图开始绘制的传统方式，设计师在挥洒灵感的同时，系统对所有数据都进行追踪记录，完成三维服装设计的同时，也完成了工业平面版图的制作。
由系统自动生成的版图，可以通过远程协作第一时间交付工厂进行样衣制作，HOLOGARMENT的虚拟成衣还可以帮助品牌在不需要实体样衣的情况下进行样衣的选款，让品牌决策效率更高。
据了解，上海青甲智能科技成立于2019年，致力于发展数字虚拟时尚生态前沿科技，为渴望开拓数字时尚产业的合作伙伴提供最专业的数字虚拟时尚技术解决方案。（牛广文）
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