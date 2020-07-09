美股Fastly飙涨近九倍 A股CDN影子股闻风起跳

全球新冠疫情爆发以来，科技股反而受到资金热捧。除了特斯拉、ZOOM之外，美国CDN公司也都开启了一轮股价飙升的行情。其中CDN新秀Fastly股价从10美元附近启动，一路上涨至90美元，四个月时间飙升近9倍。同为CDN公司，Akamai、Cloudflare今年的股价也分别上涨超过40%和110%。

作为美股飙涨的直接映射，国内CDN等云服务相关概念股也开启了一波上升行情。龙头股网宿科技最近四个交易日上涨近20%，优刻得近几个交易日累计上涨也超过15%。有产业分析人士接受证券时报记者采访时认为，这或预示着由美股飙涨传导过来的CDN板块行情在悄然启动。

海外CDN公司股价飙升

近期，CDN公司Fastly在美股市场表现分外亮眼，仅在过去的三个月里，该公司的股价翻了三番，并且几乎每天都在不断刷新历史新高。倘若从1季度底部算起，Fastly股价更是大涨近9倍。

Fastly的主业结合了边缘计算服务和CDN服务，主要客户包括企业办公沟通软件提供商Slack、音乐流媒体平台Spotify、网络支付巨头Stripe和全球最大的社交媒体公司Twitter等一批知名公司。

值得注意的是，Fastly并非该领域在美股市场的一枝独秀。由于疫情加速了全球数字化进程，资本市场也抬高了对互联网基础设施公司的估值区间，特别是成功转入边缘计算的CDN公司等昔日价值洼地迅速地脱颖而出。Fastly的同行，Akamai、Cloudflare股价表现都很亮眼。

虽然股价表现靓丽，不过从财务数据来看，CDN行业分化明显。今年一季度，Fastly净亏损为1199万美元，行业“新秀”Cloudflare第一季度收入总计9100万美元，同比增长48%，运营亏损2990万美元，占总营收的35.7%，净亏损2820万美元；而Akamai在2020年一季度收入为7.64亿美元，比2019年第一季度的7.07亿美元增长8%。

由此可见，资金对于CDN龙头的竞逐，主要是基于未来预期的考量。

边缘计算推动CDN估值体系重构

中国信通院相关人士对记者分析说，Fastly 、Cloudflare 到Akamai等互联网基础设施概念股的上涨，其面对的是数字经济蓬勃发展的基本面。

5G时代设备数量会大量增加，网络边缘侧会产生庞大的数据量，如果这些数据都由核心管理平台来处理，则在敏捷性、实时性、安全和隐私等方面都会出现问题，但采用边缘计算可以就近处理海量数据，大量设备可以实现高效协同工作，诸多问题迎刃而解。

业内认为，随着全球5G产业的加速落地，当数据可以实现毫秒级延迟传输时，为了实现应用程序的实时响应，就必须进行分布式计算。当前，CDN厂商构建的边缘计算平台提供了最广泛的全球覆盖和性能。还有分析指出，虽然云平台也在边缘计算和物联网数据分析方面投入巨资，云厂商在边缘计算领域的不足之处在于其默认边缘位置的网络没有CDN厂商广泛。

从中国本土产业格局来看，边缘计算公司的估值也被业内认为具有相当大的想象空间，一轮估值体系的重构正拉开序幕。

根据记者梳理，目前的A股市场中，相关概念公司包括安控科技、飞利信等30余家。其中布局边缘计算较早、技术较为成熟的公司是网宿科技。今年一季度，网宿科技营收达15.66亿元，净利润为8734万元。从收入规模上看，公司体量接近Akamai的1/3，是Cloudflare的2.4倍。（王小伟）

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