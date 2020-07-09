人民网>>财经

美股Fastly飙涨近九倍 A股CDN影子股闻风起跳

2020年07月09日14:35  来源：证券时报网
 

　　全球新冠疫情爆发以来，科技股反而受到资金热捧。除了特斯拉、ZOOM之外，美国CDN公司也都开启了一轮股价飙升的行情。其中CDN新秀Fastly股价从10美元附近启动，一路上涨至90美元，四个月时间飙升近9倍。同为CDN公司，Akamai、Cloudflare今年的股价也分别上涨超过40%和110%。

　　作为美股飙涨的直接映射，国内CDN等云服务相关概念股也开启了一波上升行情。龙头股网宿科技最近四个交易日上涨近20%，优刻得近几个交易日累计上涨也超过15%。有产业分析人士接受证券时报记者采访时认为，这或预示着由美股飙涨传导过来的CDN板块行情在悄然启动。

　　海外CDN公司股价飙升

　　近期，CDN公司Fastly在美股市场表现分外亮眼，仅在过去的三个月里，该公司的股价翻了三番，并且几乎每天都在不断刷新历史新高。倘若从1季度底部算起，Fastly股价更是大涨近9倍。

　　Fastly的主业结合了边缘计算服务和CDN服务，主要客户包括企业办公沟通软件提供商Slack、音乐流媒体平台Spotify、网络支付巨头Stripe和全球最大的社交媒体公司Twitter等一批知名公司。

　　值得注意的是，Fastly并非该领域在美股市场的一枝独秀。由于疫情加速了全球数字化进程，资本市场也抬高了对互联网基础设施公司的估值区间，特别是成功转入边缘计算的CDN公司等昔日价值洼地迅速地脱颖而出。Fastly的同行，Akamai、Cloudflare股价表现都很亮眼。

　　虽然股价表现靓丽，不过从财务数据来看，CDN行业分化明显。今年一季度，Fastly净亏损为1199万美元，行业“新秀”Cloudflare第一季度收入总计9100万美元，同比增长48%，运营亏损2990万美元，占总营收的35.7%，净亏损2820万美元；而Akamai在2020年一季度收入为7.64亿美元，比2019年第一季度的7.07亿美元增长8%。

　　由此可见，资金对于CDN龙头的竞逐，主要是基于未来预期的考量。

　　边缘计算推动CDN估值体系重构

　　中国信通院相关人士对记者分析说，Fastly　、Cloudflare　到Akamai等互联网基础设施概念股的上涨，其面对的是数字经济蓬勃发展的基本面。

　　5G时代设备数量会大量增加，网络边缘侧会产生庞大的数据量，如果这些数据都由核心管理平台来处理，则在敏捷性、实时性、安全和隐私等方面都会出现问题，但采用边缘计算可以就近处理海量数据，大量设备可以实现高效协同工作，诸多问题迎刃而解。

　　业内认为，随着全球5G产业的加速落地，当数据可以实现毫秒级延迟传输时，为了实现应用程序的实时响应，就必须进行分布式计算。当前，CDN厂商构建的边缘计算平台提供了最广泛的全球覆盖和性能。还有分析指出，虽然云平台也在边缘计算和物联网数据分析方面投入巨资，云厂商在边缘计算领域的不足之处在于其默认边缘位置的网络没有CDN厂商广泛。

　　从中国本土产业格局来看，边缘计算公司的估值也被业内认为具有相当大的想象空间，一轮估值体系的重构正拉开序幕。

　　根据记者梳理，目前的A股市场中，相关概念公司包括安控科技、飞利信等30余家。其中布局边缘计算较早、技术较为成熟的公司是网宿科技。今年一季度，网宿科技营收达15.66亿元，净利润为8734万元。从收入规模上看，公司体量接近Akamai的1/3，是Cloudflare的2.4倍。（王小伟）

(责编：车柯蒙、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved