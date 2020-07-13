58同城启动超职季活动 汇聚名企打造在线招聘大IP

7月13日，由58同城打造的超职季启动。本次超职季以“超多名企任你选”为主题，云集众多知名企业，汇聚超多潮流玩法，联合电竞、体育、文娱重磅IP，为年轻求职者带来多元生动求职体验。

汇聚行业知名雇主品牌满足年轻人求职需求

在本次2020年58同城超职季中，围绕年轻求职者需求，汇聚盒马、小米、联合利华、龙湖集团旗下龙湖智慧服务，龙湖冠寓四大超级雇主，以及众多知名企业。从7月13日起，盒马、龙湖集团旗下龙湖智慧服务，龙湖冠寓、小米、联合利华依次每周上线专场招聘活动。不仅是四大超级雇主，本次超职季中，58同城携手近300万家知名企业、提供超过2000万个多元优质岗位，在毕业季与年中求职季叠加的当下，为求职者带来丰富的高质量就业机会。

超职季作为58同城独有的招聘IP，每年举办一次，2020年58同城超职季是58同城第二届超职季活动。去年8月12日-9月15日，58同城举办的2019超职季活动，累计曝光覆盖10亿人次，在为人才带来大规模就业机会的同时，也助力企业招聘快速推进。

打造多元招聘专区全面提升求职质效

2020年58同城超职季线上专场活动中，58同城打造了“明星企业”、“人才主场”、“职要对味”、“薪薪向荣”、“勇往职前”等众多板块，年轻求职者可结合各自职场需求一站式达成求职目标，获得收入水平较高、发展潜力较大的心仪岗位，实现优质高效的求职体验。

值得一提的是，本次超职季线上活动推出了创新板块——职要对味、人才主场。其中，职要对味汇聚灵魂工程师、煲电话小能手、饲养专家等新兴岗位，使不同专业意向求职者轻松简单找工作。人才主场融合AG超玩会、中超联赛、这就是街舞等泛娱乐行业岗位，通过直播招聘的等创新招聘形式，让年轻人边娱乐边求职，打造工作生活两不误。

不仅如此，58同城推出的视频面试、直播招聘等智能化招聘工具，为超职季打通线上招聘“最后一公里”。其中，视频面试便于求职者与招聘方在线沟通交流，用户从看到职位到接受面试仅需5-15分钟时间，显著提高求职效率、缩减时间和经济成本。与此同时，58同城还将联合知名企业在超职季中开设直播招聘专场，以年轻人喜闻乐见的形式为求职者创造轻松高效的求职氛围，实现简单美好的求职体验。

开启电竞、体育、文娱招聘周

与往年不同的是，此次58同城超职季投入8亿元资金，集结广告、站内运营、销售、市场内各板块资源，捆绑最热IP和巨量广告资源，打通线下线上渠道，开启电竞、体育、文娱招聘周，为年轻用户带来与众不同、生动丰富的全新超职季活动。

在线下，58同城在北上广深四大一线城市，以及成都、杭州、南京、西安等新一线城市的地铁公交、办公楼宇、社区、地标大屏等，多点位触达全量用户，全方位高频影响目标人群，吸引年轻求职者高度关注。

在线上，58同城联合《这就是街舞》、《快乐大本营》等综艺节目，向年轻群体广泛宣传58同城超职季活动。58同城与最火游戏电竞战队——王者荣耀X AG超玩会战队进行直播招聘合作，扩大超职季活动的影响力。此外，58同城还联合国内热度最高的CBA、中超、足球小将等体育赛事，全维度导流获客，唤起年轻用户参与58同城超职季的积极性。58同城还携手嘉行传媒、耀客传媒、喜天影视、柠萌影业等知名明星工作室，并与抖音、优酷、酷漾、爱奇艺、芒果TV等网络媒体合作，激发年轻人的求职热情，助力求职者勇闯职场。(牛广文)

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