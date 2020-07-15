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三一道依茨动力重型卡车上市 助力中国先进制造产业链高质量发展

2020年07月15日14:11  来源：人民网-财经频道
 

7月12日，在300多名观众与200多万全国卡友共同见证下，三一集团董事、三一重卡董事长梁林河，道依茨亚太区首席执行官Christian Zuernstein，道依茨中国区首席执行官李学军，三一重卡总经理张红松等共同为新车揭幕，宣告三一道依茨动力首款新车王道435正式上市。

据介绍，王道435采用三一道依茨D12发动机+法士特变速箱+汉德车桥的动力组合，其中发动机提供五年不限里程质保。同时新车还标配12寸中控高清大屏、车载WiFi、智能档位提醒、定速巡航、多功能空气减震座椅等功能一应俱全。

2018年3月，三一重卡首批500台产品线上销售53秒即售罄。从研发、销售到服务，所有环节都依托互联网进行，三一重卡实现了从上市首年的年销5000台到上市第二年的年销过万。

据了解，发动机一直是国内重卡厂家最大的“命门”。2019年6月，三一重工与德国道依茨发动机成立合资公司——三一道依茨;当年9月，三一智联重卡项目暨道依茨发动机项目开工，三一智联重卡千亿园区落地榔梨，同步规划了三一道依茨发动机的研发与生产。D12发动机是三一与道依茨合作首款配套在三一重卡上的全新动力。目前，该发动机的第一条智能生产线已在长沙园区调试投产，预计年产能为6万台。未来，三一道依茨发动机项目在三一智联重卡产业园基地建成后，年产能可达60万台。

三一集团董事、三一重卡董事长梁林河表示：“三一道依茨发动机项目致力于高端发动机的研制，进一步推动中国先进制造产业链由低端迈向高端。”（牛广文）

(责编：车柯蒙、孙阳)
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