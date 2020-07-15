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国家电网“电e金服”助力产业链企业复工复产

2020年07月15日19:17  来源：人民网-财经频道
 

近日，黄冈兴和电线电缆有限公司通过国家电网公司线上产业链金融平台“电e金服”办理的投标保证保险通过审核，总经理陈光辉感觉压在肩头的流动资金压力减轻了不少。这次办理保险，只需要填报基本信息，缴纳少量保费，无需抵押和反担保，比办理银行、担保公司保函更加经济、快捷，还可以线上办理，给企业带来了极大的方便。

今年以来，疫情给我国经济带来了一定影响，对于很多存在经营压力的中小微企业来说，无疑是雪上加霜。类似黄冈兴和电线电缆有限公司这样的企业，绝大多数都面临流动资金压力。国家电网公司贯彻落实“六稳”“六保”决策部署，推出了线上产业链金融平台——“电e金服”，让上游数万家供应商足不出户尽享全方位、一站式、个性化、具有电网特色的金融服务，保障了产业链供应链的稳定性，彰显了央企作为“顶梁柱”“压舱石”的作用。

据了解，国网英大集团是“电e金服”平台承建者之一。长期以来，英大集团坚持“根植主业、服务实业、以融促产、创造价值”定位，坚持产融嵌入式发展，统筹推进产融结合、融融协同，各方面工作取得较好成绩，部分金融资产实现上市，拥有13块金融牌照，管理资产规模超过万亿元，在产融结合方面进行了有益探索。

“‘电e金服’平台建设是一个牵牛鼻子的工程，能发挥核心企业对产业链上下游的牵引作用，以点突破撬动全局，起到‘一子落而满盘活’的效果。”英大集团总经理助理兼发展策划部主任苗鹏飞表示，“平台的成功运营，纾解了民营企业困境，保障了产业链供应链稳定，凸显了社会价值，构建了多方共赢的能源产业链生态圈，标志着能源产业链金融服务上下游通道的‘全线通车’”。

据悉，“电e金服”平台上线的金融产品近50款，涵盖资金融通、保险保障、投资理财三大类，平台上线以来，用户数量超7000家，日均浏览量约2.3万次，总体业务规模超2000亿元。

(责编：任妍、孙阳)
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