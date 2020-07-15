国家电网“电e金服”助力产业链企业复工复产

近日，黄冈兴和电线电缆有限公司通过国家电网公司线上产业链金融平台“电e金服”办理的投标保证保险通过审核，总经理陈光辉感觉压在肩头的流动资金压力减轻了不少。这次办理保险，只需要填报基本信息，缴纳少量保费，无需抵押和反担保，比办理银行、担保公司保函更加经济、快捷，还可以线上办理，给企业带来了极大的方便。
今年以来，疫情给我国经济带来了一定影响，对于很多存在经营压力的中小微企业来说，无疑是雪上加霜。类似黄冈兴和电线电缆有限公司这样的企业，绝大多数都面临流动资金压力。国家电网公司贯彻落实“六稳”“六保”决策部署，推出了线上产业链金融平台——“电e金服”，让上游数万家供应商足不出户尽享全方位、一站式、个性化、具有电网特色的金融服务，保障了产业链供应链的稳定性，彰显了央企作为“顶梁柱”“压舱石”的作用。
据了解，国网英大集团是“电e金服”平台承建者之一。长期以来，英大集团坚持“根植主业、服务实业、以融促产、创造价值”定位，坚持产融嵌入式发展，统筹推进产融结合、融融协同，各方面工作取得较好成绩，部分金融资产实现上市，拥有13块金融牌照，管理资产规模超过万亿元，在产融结合方面进行了有益探索。
“‘电e金服’平台建设是一个牵牛鼻子的工程，能发挥核心企业对产业链上下游的牵引作用，以点突破撬动全局，起到‘一子落而满盘活’的效果。”英大集团总经理助理兼发展策划部主任苗鹏飞表示，“平台的成功运营，纾解了民营企业困境，保障了产业链供应链稳定，凸显了社会价值，构建了多方共赢的能源产业链生态圈，标志着能源产业链金融服务上下游通道的‘全线通车’”。
据悉，“电e金服”平台上线的金融产品近50款，涵盖资金融通、保险保障、投资理财三大类，平台上线以来，用户数量超7000家，日均浏览量约2.3万次，总体业务规模超2000亿元。
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快 全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】
疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】