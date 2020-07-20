苏州全面落实疫情防控税收政策 激活城市消费

4A级景区石湖公园旁的吴中万达广场，在“八点半夜经济”的大力带动下，逐渐恢复了往日的繁华。作为带头响应免除商户租金号召的企业，万达集团的这家子公司当时也面临着严重的资金缺口。“我们承诺免除178家商户的租金，累计金额达1000多万元，压力也大。”吴中万达广场财务总监李纲表示，“幸好税务部门第一时间把房产税减免的优惠政策送到我们手上，现在‘夜经济’也搞起来了，缓解了我们的困难。”

2020年政府工作报告强调，要 “推动消费回升。支持餐饮、商场、文化、旅游等生活服务业恢复发展，推动线上线下融合。多措并举扩消费，适应群众多元化需求”。在逐渐复苏的城市消费和行业经济体背后，苏州税务部门全面落实支持疫情防控税费政策，发挥税收大数据的分析优势，通过“微服务”、“微宣传”，向纳税人精准推送支持疫情防控等政策信息117.68万条；持续分析普惠性减税落实情况，建立专题模型，排查应享未享优惠的纳税人，进行数据核实后批量退税，切实减轻企业复工复产资金压力，持续激发城市消费动力。

优惠政策定向推——“山水里的江南”，醒了

“尊敬的纳税人：贵单位符合暂免征收2020年上半年房产税、城镇土地使用税优惠政策的申请标准……”苏州太湖山水文化旅游发展有限公司财务负责人朱英收到了一条微信公众号推送信息。

“山水苏州，人文吴中”，旅游业一直是这座城市的亮眼名片。面对疫情后旅游行业的经营困境，税务部门定期梳理疫情优惠政策，定向推送减税“红包”，同文旅服务企业共克时艰。

朱英所在的这家文旅公司旗下有多家酒店，在被取消了大量订单后，一季度收入同比下降59%。“旅游服务业在这次疫情期间损失是很大的，我们公司也不例外。很多同行都裁员减薪，我们公司有近400名员工，人工成本并不低。”朱英说道，“在税收政策扶持下，疫情期间，我们没有裁员减薪，也激活了员工们的干劲。”据了解，该企业一季度共减免房、土两税338.14万元，大大减轻了税收负担。在疫情防控标准下，公司旗下酒店已于3月下旬恢复经营，并陆续开放了中餐厅和部分散客住宿。

税收减免及时到——“舌尖上的江南”，甜了

绸都餐饮文化有限公司在新冠肺炎疫情爆发后，原本生意火爆的二月，营业收入成了“零”。经粗略计算，仅原材料的损耗就将近80万元。

低迷时期，一通来自税务部门的电话让董事长董定珠既意外又惊喜，“税务部门工作人员告诉我，公司符合免征增值税条件，三家店减免的税金及社保费共计有30多万元。我真的没有想到，税费可以免征！真的太感谢他们了。”

当时，公司正处于暂停营业期间，董定珠计划按每月每人1500元的标准照常支付基础工资，但在零收入的情况下，这是笔不小的开支，董定珠为此着实犯愁，而能够减免税费的消息让她下定决心支付员工工资。“虽然现在店里依然亏损，我却从没想过要裁员。我相信，有税收政策的支持，有团结信任的员工，我们一定可以撑过这段‘寒冬’。”董定珠说。

数据打通产业链——“弄堂里的江南”，活了

63岁的王大爷现在每天都会打开手机APP，按照老伴的菜单下单买菜。随着消费需求的“恢复性”增长，应运而生的“叮咚买菜”“饿了么”等物流配送APP为线上消费按下了“加速键”，“云买菜”“云快递”的消费方式为“弄堂里的江南”注入了活力。

江苏玥配物流有限公司是一家物流企业，疫情以来该公司部分快递骑手为“饿了么”外卖平台配送居民生活物资。随着消费的持续增长，最近的业务量明显增多。“前两天我们接到税务部门工作人员的电话，提醒我们享受税收优惠，还详细解释了办理资料和流程。特殊时期，这样的服务让我们感到很暖心。”公司财务负责人王昌说道。据了解，税务部门大数据分析团队已成功辅导该公司追回了已开具的增值税专用发票，并辅导企业重新进行免税申报、发票开具。（牛广文）

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