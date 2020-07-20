58同城超职季龙湖专区上线 体育周汇聚CBA、中超、足球小将岗位

7月20日-26日,58同城超职季推出龙湖智慧服务，龙湖冠寓线上招聘专场。据悉，体育周汇聚CBA、中超、足球小将等体育IP进行多场直播招聘活动，为求职者带来丰富趣味的体育岗位。
龙湖集团旗下两大品牌入驻58同城超职季
在本次58同城超职季龙湖招聘专区中，龙湖集团旗下冠寓、龙湖智慧服务两大品牌联袂登场。其中，截至2019年底，龙湖冠寓已在北上广深等全国30多个城市，累计开业约7.5万间房量，稳居行业前列，年度品牌指数多年稳定保持行业第一，并获得法国双面神、国家科技部等多项大奖，围绕“匠心品质、科技智能、安全安心”等关键词，累计服务20万余城市青年人群，客户满意度超95%。龙湖智慧服务深耕物业服务23年，被评为中国物业服务百强企业第七名、中国房地产500强首选物业品牌TOP5。
龙湖冠寓携首席运营官、培训生/储备干部、销售等重磅职位和基础职位，为58同城用户开启人生新舞台。而龙湖智慧服务则带来服务经纪人、优选好物鉴定师、前台、物业经理、客服、保安、物业维修等众多岗位，全面满足求职者招聘需求。值得一提的是，借助58同城的企业VR招聘等工具，龙湖智慧服务，龙湖冠寓为求职者720°展示工作实景，帮助用户全方位了解未来工作环境。同时，求职者还可在龙湖招聘专区观看58同城制作的企业招聘宣传片，增添“任你上场”的求职动力，更积极主动地迈向职场第一步。
此外，58同城用户还可通过员工福利、企业发展史等栏目，加深对企业的了解，更有利于在投递简历和参加面试时，展现自身同企业的契合度，脱颖而出赢得心仪岗位。
实际上，随着城镇化率的提高，居民居住品质化趋势提升，相关行业求职需求提高。据58同城招聘研究院数据显示，2020年上半年，房地产业求职需求同比上升9.36%；南京求职需求环比上升48.11%，上升最快，深圳、广州、杭州求职需求环比上升也在35%以上。从重点职位来看，求职热门职位包括物业管理/商业中心、物业经理/主管、房产经纪人、置业顾问、物业维修、电工、综合维修工、安全消防、土木/土建工程师、环境绿化；除房产经纪人以外，大部分职位求职投递表现为明显环比上升，其中环境绿化招聘需求环比增幅最大，为87.4%。为了帮助求职者更好地在房地产行业就业，58同城超职季还在龙湖招聘专区中设置员工福利、企业发展史等栏目，加深用户对企业的了解。
58同城超职季体育周同步揭幕
与去年的超职季不同，今年58同城超职季增加了电竞、体育、娱乐等环节，使招聘活动更加生动精彩。刚刚结束的电竞周上，58同城CEO姚劲波与AG超玩会玩家跨界组队开黑，AG超玩会直播招聘电竞岗位等话题，引起了年轻群体的广泛关注。
在7月20日-26日的体育周上，58同城携手CBA、中超、足球小将三大体育IP，为超职季助阵加油。58同城将在全国招募CBA空座计算师，免费观看广东宏远、北京首钢等场次比赛，尊享VIP门票，并在赛事过程中领喊加油助威、计算空位，增进与粉丝的交流。58同城还会招募CBA探营官，去北京CBA联盟总部参观，与CBA球员亲密接触，并与多位大咖球员比拼球技。
求职者还可以参加58同城中超球赛观战官、探营体验官的招募，中超球赛观战官能免费观看广州恒大、上海上港等赛季比赛，尊享VIP门票，探营体验官有机会去中超/球队参观，与中超球员亲密接触。此外，58同城还将联合乐播足球（足球小将）在京招募球队观察官，作为中国足球小将公开赛事的加油员和青训文化体验者，还有机会随球队一起参与国内外飞行赛事，见证中国足球小将的成长。（牛广文）
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