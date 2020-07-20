宁波港航行业加速复工复产

人民网北京7月20日电 日前，宁波市港航管理部门的数据显示，今年6月，宁波港域货物吞吐量5377万吨，同比增6.98%，集装箱吞吐量234.5万标箱，同比增3.36%。宁波市水路运输总周转量349.36亿吨公里，同比增长10.24%。宁波港口景气指数继续保持增长，宁波航运景气指数连续3个月保持增长。

审批提速 为企业抢时间降成本

今年6月，宁波聚合物流水运公司购买了一艘价值1.67亿元的新船，急着办理船舶运营运输证。宁波港航管理部门审批服务窗口仅用了2个多小时，为新船颁发了船舶营业运输证。当晚，该轮就离港首航，节约了大量时间、资金成本。

宁波港航管理部门对水运企业新开业申领水路运输业务经营许可证和船舶营业运输证配发实行“一件事”联合办理+全程电子化操作，企业只需在浙江政务服务网并上传申请材料，无需现场提供纸质材料，实现了港航审批“跑零次”，审批平均办理时间从之前2.5天下降到1.5天。

据了解，今年上半年，宁波服务水运企业新开业8家，办结新增船舶运力36艘、约57万载重吨。

当好“店小二” 做好“小保姆”

近日，宁波港通顺达物流有限公司通过鄞州区港航管理处牵线，获得一笔400万元的抵押贷款。

受疫情影响，一些水运企业遇到资金筹集难、周转量低、业务不景气等问题。为助力水运企业复工复产，鄞州区港航管理处“三服务”工作组得知宁波港通顺达物流有限公司由于缺少资金，无法购买新船进行营运，企业为此错过好几笔业务。

鄞州港航管理部门积极促进顺达公司与银行对接，先后帮助公司与交通银行、东海银行等进行融资洽谈，最终企业获得了抵押贷款，签下了新船购买订单。

象山港航管理部门开展“保姆式”服务，联系农村信用社、东海银行等金融机构，上半年已完成对5家航运企业授信，授信总额约为8450万元。上半年各项政策的落实预计最高可为企业减免成本178.31万元。目前象山地区水运运力突破150万吨。

港口和航运景气指数逆势双增长

今年6月，宁波港口景气指数继续保持增长，宁波航运景气指数连续3个月保持增长，宁波港航业加速恢复发展。

数据显示，6月份，宁波港域货物吞吐量5377万吨，同比增6.98%；1至6月累计2.84亿吨，同比减2.83%。6月份，宁波港域集装箱吞吐量234.5万标箱，同比增3.36%；1至6月累计1241.6万标箱，同比减6.11%。

6月，宁波市水路运输总周转量349.36亿吨公里，同比增长10.24%。上半年宁波市水路运输总周转量1643亿吨公里，同比下降3.19%。

疫情发生以来，宁波港航部门建立驻企联企服务员机制，对16家交通物流企业、100家港口航运企业、13个工程项目开展“一对一”、“一对多”驻企联企服务，指导服务企业申报各项阶段性的优惠政策。

会同市金融部门、保险企业，积极争取在甬开展船舶保险的3%优惠返还，对兼营国际航线的额外增加3%优惠返还，预计为企业降低船舶保费超400万元。

(责编：车柯蒙、孙阳)