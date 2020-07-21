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第二季度改革热度指数发布：改革热度回升超预期

2020年07月21日14:16  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京7月21日电 7月21日，《2020年第二季度改革热度第三方评估报告》在京发布。报告显示，2020年第二季度改革热度指数为66.88，比第一季度上升1.67，增幅2.56%。

中国经济体制改革研究会“改革热度指数”课题组认为，疫情防控情势转好和主要经济指标呈恢复性增长，是二季度改革热度指数提升的背景原因。另外，“两会”激活大量公共议题尤其是政治领域的改革话题，以及期间中央出台的多项扶持中小微企业、促进高校毕业生就业、加快要素市场化改革、完善社会主义市场体制等政策，对二季度改革热度指数的回升亦有明显的贡献。

从六大领域来看，经济领域得分76.96，政治领域得分63.17，文化领域得分64.12，社会领域得分65.65，生态领域得分69.92，党建领域得分61.86。与一季度相比，除社会领域外，其他五大领域均有上升，其中生态领域上升幅度最大。

从区域来看，改革热度指数值呈地域特征，东部地区略高于中部地区位列第一，西部地区最低，东北地区升幅明显。第二季度，东部、中部、东北、西部的改革热度指数分别为68.07，68.04，66.76，65.39，比上一季度均有上升。其中，东北、西部地区的升幅较大。

从31个省市自治区来看，天津市首次位居全国第一，甘肃省首次进入TOP10。津、渝、沪、京四个直辖市和东部地区河北、江苏，中部地区河南和西部地区陕西、内蒙古、甘肃进入全国前10。

从城市群来看，京津冀地区改革热度指数为70.02，粤港澳大湾区（不含港澳）改革热度指数69.44，长三角城市群改革热度指数为68.43。粤港澳大湾区连续两个季度超过长三角城市群。

 

(责编：栗翘楚、孙阳)
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