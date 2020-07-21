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助力2020年高校招生：有道词典与中国教育在线合作 开通“高考招生”直播服务

2020年07月21日17:04  来源：中国新闻网
 

　　高校招生情况向来是历届考生和家长最为关心的问题。受疫情影响，今年全国各大高校纷纷把招生咨询工作搬到了线上。为方便全国2020年高考学子，作为国内最大的教育资讯门户——中国教育在线，联合全国各省市上百所高校，举办了2020年高考招生网络咨询会系列直播活动。7月18日起，高校招生直播将在网易有道词典开启。

　　具体上，7月18日至8月23日，学生与家长可以打开网易有道词典App，点击首页“高考招生”图标即可进入直播， 按照自己的意向专业或省份地域划分，选择自己关注的直播场次。各专业类型、各省的高校招生直播将连续举行，而首场直播“双一流”高校招生咨询会参与的有复旦大学、上海交通大学、哈尔滨工业大学、对外经贸大学等“双一流”高校。

　　中国教育在线作为中国教育信息化服务平台，致力于成为推动中国教育前行的力量，多年来专注教育领域，坚持满足各类教育需求。而顺应教育教学的发展，今年”在线“成为重要发展方向，正在从原来的“新鲜感”向“新常态”转变。融合了“互联网+”“智能+”的在线教育也已经成为教育的重要发展方向，中国教育在线方面负责人表示，“众所周知，网易有道词典拥有庞大的学生群体用户，是一款互联网教育入口级产品。通过有道词典来让更多的学生观看高校招生直播、了解招生详情，可以帮助他们更好地做出可以说是人生第一次重要的选择。”

(责编：栗翘楚、孙阳)
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