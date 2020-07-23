打造特色专属定制化服务 培训云学院新体验

近日，由北京中科航天人才服务有限公司建设运营的将才学院正式上线，该平台以培养具有军工品质的战略型、创新型、工匠型、复合型人才为使命愿景，以特色课程开发和培训项目定制化设计两大方向为着力点，致力于打造集体系化知识赋能、专属定制化服务、培训全流程管理于一体的培训云学院。
将才学院依托航天优势资源和军工特色培训实践，持续研究军工人才成长规律与培养模式，以建设数字一体化培训系统为载体，选聘行业内外顶尖师资，自主研发“系统工程控制”“技术创新”“质量管理”“项目管理”四大特色课程体系，建成线上线下一体化培训生态系统，支撑各界各类人才队伍建设。
据悉，该平台呈现内容定制化、结构系统化、管理分级化、服务个性化四大特色，设置了九大模块、1800余门课程，瞄准能力提升需求，紧贴业务实际，萃取最佳实践，以客户为中心，提供专业化的人才培养解决方案。（牛广文）
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