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做强做优“六大主业” 山东能源集团联合重组共创新发展

2020年07月23日19:45  来源：人民网-财经频道
 

近日，山东有关省属企业改革工作推进暨干部大会上在济南召开，正式宣布兖矿集团和山东能源集团联合重组方案，组建成立新的山东能源集团，并将新山东能源集团定位为山东省能源产业的国有资本投资公司。

据中国煤炭工业协会数据，2019年，兖矿集团、山东能源煤炭产量分别为1.66亿吨和1.25亿吨，重组后的山东能源集团煤炭产量达到2.91亿吨，将超越中煤集团，成为仅次于国家能源集团的第二大煤企。按照2019年财务数据测算，重组后的山东能源集团资产总额和营业收入将分别达到6379亿元、6371亿元。

“企业联合重组，不是简单的“1+1”,不能简单堆大堆，也不能拉郎配。”山东能源集团党委书记、董事长李希勇介绍说，必须充分借鉴世界500强企业先进经验，通过系统化整合，实现高效协同、优势互补，形成1+1>2乘数效应、倍增效应。

据了解，为确保联合重组期间工作有序衔接，解决好安全工作、职工队伍、生产经营“三大稳定”难题，山东能源集团进一步明确职责分工，明确联合重组过渡期“一个党委班子、两个经理班子”成员临时分工，提出保持目标任务、职责要求、制度措施、考核政策“四个不变”，严格“严守安全信访稳定红线”“严把投资项目审批”等联合重组期间“八项纪律”。

山东能源集团成立了联合重组业务、组织人事、党建、安全生产等12个工作专班，明确开展现场调研办公等6项重点工作，逐项制定任务清单、工作清单、责任清单“三项清单”，实行专人负责，每周调度、闭环管理。领导班子成员率先作出不干预物资采购招投标、不插手工程项目建设等“八不承诺”，做到带头增强政治意识顾大局、带头积极履职尽责强担当“五个带头”，层层压实安全生产、职工队伍、生产经营主体责任，确保责任落实全覆盖、衔接无空档。

据悉，山东能源集团将建立健全权责明确的公司治理、精干高效的管控、全面系统的监督制约“三大体系”，深入实施管理、市场、区域、人力资源、产业、资源“六大协同”，做强做优煤炭、煤电、煤化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易“六大主业”，着力解决产业同质、产品类同、市场重合低水平、同质化竞争问题，打造全球清洁能源供应商和世界一流能源企业。

李希勇表示，下一步，山东能源集团严格按照联合重组方案，全力全速推进联合重组，年底前实现两个总部整合重组、融合运行，完成两个法人主体重组、报表合并等工作，实现世界500强争先晋位，为山东省实现“全面开创、走在前列”做出积极贡献。（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)
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