全球巨头竞相布局SASE CDN或驱动新一轮网络变革

连接、访问和安全是互联网时代永恒的主题，随着全球企业数字化进程的不断深化，云时代的混合网络之下，一种能保证随时、随地、可在任何终端或边缘进行安全连接和访问的网络正成为刚需，由此代表上述方向的SASE（Security Access Service Edge）网络正成为业界竞相布局的新热点。

数据显示，疫情期间，全球多家主打SASE供应商的网络使用量已激增500%-900%，对该领域的单笔投资数额平均高达亿级美元。目前,思科、Cato Networks、Palo Alto Networks、Akamai等一众SD-WAN、云安全及CDN厂商都纷纷展开该领域的布局。在国内，近两年发力云安全的CDN厂商网宿科技也位列其中。

重新定义网络和安全架构

SASE是Gartner于2019年底提出的概念，即安全访问服务边缘。业内普遍认为，其在近两年内的快速崛起与全球企业加速数字化转型密切相关。

“云服务和网络正在强劲驱动数字业务，但传统网络和网络安全架构却远未达到数字业务的需要。”Gartner报告指出。

在Gartner发布的《网络安全的未来在云端》报告中，描述SASE的关键词包括：身份驱动、云原生架构、支持所有边缘以及全球分布。其具体定义是集下一代广域网(SD-WAN)和网络安全服务(如CASB、FWaaS、Zero Trust等)以及边缘计算于一体的云交付网络。

据了解，SD-WAN意为软件定义的广域网，它允许企业智能切换使用包括光纤、5G和宽带等多种网络服务及组合，以创建一个更灵活、顺畅、易管理的互联网连接，让公司可以低成本跨越数千个终端扩展基于云的应用。

当前，SD-WAN的边界正向更深更广的方向延伸，不仅限于广域网边缘，还包括网络边缘，从而能实现网络边缘与广泛分布的本地端点和基于云的端点之间的连接。

近年来，由于企业上云和远程办公、移动办公的趋势持续扩大，SD-WAN市场正迎来大幅增长。市场研究机构650Group预测，SD-WAN市场将从2020年的23亿美元增长到2024年的49亿美元，年复合增长率超20.5%；《网络世界》杂志2020年的调查显示，71%的企业正在研究或已经在使用SD-WAN。

在7月23日于宁波举行的全球云计算大会上，网宿科技网络性能及安全事业部副总经理马涛表示,随着企业纷纷拥抱数字化转型，以及边缘计算、云服务和混合网络的兴起，传统云安全通过企业数据中心对数据流进行检查的方式在实时、移动和边缘等场景下逐渐失灵，SASE将SD-WAN与零信任访问等一系列安全能力集成，访问决策基于用户身份并在边缘强制执行，而策略则在云中集中定义和管理，可实现安全架构的核心从数据中心向身份的根本性转变。

CDN展现技术领跑实力

由于SASE本身涉及到SD-WAN、网络安全以及CDN传输优化等相关技术，这三类技术厂商也成为SASE领域的主要玩家，且其中不乏巨头。

网络解决方案领域的巨头思科在近期宣布，对其SD-WAN、零信任接入平台及Umbrella安全业务进行集成，实现了业界首个真正的SASE架构。HPE凭借9.25亿美元的大手笔为其Aruba边缘平台买入SD-WAN领头羊Silver Peak。

全球前两大CDN厂商Akamai和网宿科技也通过零信任访问快速切入SASE领域。

尽管不同类型厂商布局SASE的路径各不相同，由于SASE模型本身依据其技术特点可划分为网络性能和安全两部分，业界广泛认为，同时在以上两个技术领域拥有领先技术能力的厂商更有希望领跑市场。

值得注意的是，科技媒体Bizety指出，与其他SD-WAN厂商相比，Cato Networks和Aryaka的优势在于拥有或采用CDN技术作为战略核心。

该文章指出，CDN基础设施可以用于基于云的WAN设置，解决MPLS及其他专线或传输网络无法解决的问题，从而提升SD-WAN的性能。

马涛认为，基于CDN的边缘智能安全网络本身就具备物理上边缘的靠近性，以及资源的广泛性，因此能保证用户随时随地访问的安全性。“从目前来看，来自客户的组网和安全连接的需求增长较快。”他说。（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)