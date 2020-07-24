近日，西安瑞思凯微芯片设计公司宣布完成千万级A+轮融资，据介绍，该轮融资由浙江澳倍投资成功投资。

负责人黄涛表示本轮融资让公司能够保持足够的资金加速产品化的进度，精炼人才储备，完善设计流程，敲定供应链。接下来，公司将持续投入产品的研发，并探索在一些细分场景下的商业落地。未来2-3年，公司将致力于工控领域，基于三款(8位MCU、32位MCU、64位双核CPU)国产自主可控芯片核心产品，打造低端、中端、高端的全系列工业控制CPU。

据悉，瑞思凯微团队大部分都来源于国内顶级科研院所，核心研发人员一直基于多年国产自主芯片领域的技术沉淀，立足完全自主可控微电子技术为工业控制系统领域提供PLC主控板解决方案以及芯片级电子板卡方案，助力中国制造产业升级。目前公司核心产品为三款(8位MCU、32位MCU、64位双核CPU)芯片，行业应用上重点覆盖能源、电力、电子等行业。（牛广文）

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