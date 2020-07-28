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秦淮数据集团发布环境、社会及管治（ESG）报告

2020年07月28日16:56  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京7月28日电 日前，秦淮数据集团正式发布首份环境、社会及管治报告(以下简称“ESG报告”)，并通过独立第三方机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对报告中选定的关键绩效指标进行鉴证，传递近年来践行社会责任的最新成果。

秦淮数据集团创始人兼首席执行官居静表示，秦淮数据集团诞生在联合国可持续发展目标（SDGs）通过的2015年，希望通过一系列可持续发展行动举措使数据中心更具成本优势、更普惠，尽最大努力为人类发展提供更可及、更具绿色活力的数据中心基础服务，赋能新兴国家凭借后发优势在数字科技浪潮中迅速赶超，从而消弭人类发展的数字鸿沟。

据悉，秦淮数据集团ESG报告共分为绿动数字未来、创新缔造价值、平台成就发展、治理夯建基石等四个主要篇章，并以环首都·新一代超大规模数据中心集群为案例，详细阐释了秦淮数据集团从能源与环境、技术与创新、产业与社区三个维度坚持的可持续发展理念及展开的各项实践。

秦淮数据集团以“三流合一”和“集中化、标准化、模块化”理念，贯穿于从规划到运营的全栈业务生命周期，为客户提供快速交付、可大规模扩展且具有持续成本效益的高性能弹性基础设施，充分支撑大数据、人工智能、云计算、物联网、虚拟现实等技术迭代发展下，数字领导者极速裂变式的超大规模计算需求。

在技术与创新方面，秦淮数据集团已成为全球行业领袖们信赖的战略合作伙伴，为其提供任务关键型基础设施并实现数字化转型，构建更加优质、可靠、普惠和可持续的数字基础设施，以推动联合国可持续发展目标的实现。截至目前，集团围绕打造“集中化、标准化、模块化”于一体的新一代超大规模数据中心累计申请及授权专利138项。

与此同时，秦淮数据集团也兼顾联合国可持续发展目标中关于“积极回馈社区，使城市与周边地区之间有机联系”的重要目标。通过在选址地域贡献利税，为当地经济发展贡献力量。以环首都区域的张家口市怀来县为例，秦淮数据集团在当地布局发展后，其GDP结构由农业占比75%转型为信息产业占比46%。2020年，以秦淮数据集团环首都·新一代超大规模数据中心为蓝本，怀来县获评以“数据中心”为特色的国家新型工业化产业示范基地，当地“全球最佳数据中心选址目的地”的发展基础进一步夯实。此外，秦淮数据集团还通过供应链本地化促进选址地域周边的产业链建设、吸收本地就业、培育本地人才向新兴产业转型。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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