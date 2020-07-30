中国应急管理学会核应急管理工作委员会在京成立

人民网北京7月30日电 7月30日，中国应急管理学会核应急管理工作委员会成立大会在北京召开。来自国家核应急响应技术支持中心，中核集团、中广核集团、国电投集团、华能集团四大集团及其成员单位，清华大学、哈尔滨工程大学、湖南大学、南华大学等高校，共18家单位的百余名代表参加。

成立大会采用线上与线下相结合的方式进行，投票选举产生了工作委员会主任委员、副主任委员和秘书长。中国应急管理学会和国家核应急响应技术支持中心共同揭牌，标志着核应急管理工作委员会正式成立。工作委员会的成立有利于贯彻落实总体国家安全观，有利于优化完善我国核应急体制机制，对推动我国核应急领域治理体系和治理能力现代化具有重要意义。

据悉，核应急管理工作委员会是中国应急管理学会的工作机构，由国家核应急响应技术支持中心牵头，组织核应急领域政府部门、高等院校、科研机构、企业和事业单位的专家学者，开展课题研究、咨询服务、公众沟通、专业培训、交流合作的工作平台。

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