党建引领聚力共进 激发新社会阶层正能量

随着新时代新的社会阶层人士蓬勃发展，新的社会阶层人士在我国经济社会发展中发挥着越来越重要的作用。如何有效组织发动和团结引领新的社会阶层人士，是当前统战工作的紧迫而重要的任务。

经济社会转型升级，新的社会阶层人士呈现鲜明特点

随着我国经济结构转型升级，新兴业态丰富发展，新的社会阶层人士所涵盖的范围不断扩大，数量持续增长。新的社会阶层人士主要由非公有制经济人士和自由择业知识分子组成，主要包括四大群体：私营企业和外资企业的管理人员和技术人员、社会组织从业人员、自由职业人员、新媒体从业人员。这一社会群体具有鲜明的特点。

一是涉及人数较多，社会贡献大。新的社会阶层人士拥有生产资料、技术、知识、管理和资本等生产要素，是中国特色社会主义事业的建设者。据统计，目前我国的新社会阶层人数已超过1.5亿，约占总人口的11.5%，掌握着10万亿元左右的资本，使用着全国半数技术专利，贡献全国近1/3的税收。其开办的企业或成立的经济组织不仅带动经济的发展，还在缓解我国就业压力、创造社会财富、改善民生等方面发挥重要推动作用。

二是政治诉求强，参与度高。坚实的经济实力决定了新的社会阶层人士具有较强的政治参与诉求。他们通过自主学习政策、技术走出一条致富之路，从实践中培养出强烈的竞争意识、民主意识和法律意识，有政治参与、利益表达的迫切愿望，希望外在的政策力量给他们更多的支持和帮助，成为社会主义政治文明建设一支重要推动力量。

三是自主意识强，舆论影响大。新的社会阶层人士以知识分子居多，社会接触面广，思想比较活跃。部分新媒体从业人员被现代媒体誉为“网络大V”、“网络红人”，粉丝量达几万人、十万人甚至上百万、上千万，极具舆论影响力。

四是岗位流动性强，行业分布广。新的社会阶层人士打破了传统计划经济条件下社会职业的稳定性结构，分布比较广泛，流动性强。在不同所有制、不同行业之间频繁流动，其内部的分化组合成为一种常态。新的社会阶层人士的职业、身份变化快，其分化组合的时间和速度比其他任何阶层都要迅速。

立足实际情况，打造开放型组织平台

针对新的社会阶层人士群体人员数量大、分布散、流动强的特征，对统战工作提出了新的更高的要求。一些地方积极探索，着力打造开放的枢纽型组织平台，构建起新的社会阶层人士与党委政府、社会团体、企业之间以及相互间的桥梁纽带，扩大了新的社会阶层人士统战工作的覆盖面，成为思想政治建设的新阵地、凝聚新的社会阶层人士的新载体。

一是党建铸魂，强化辐射带动。在新的社会阶层人士组织中建立建强基层党组织，是新的社会阶层人士统战工作创新探索的宝贵经验。山西省运城市把新联谊组织中的优秀人才发展成党员，以党建带领新的社会阶层人士联谊组织建设，取得了良好的效果。广西自治区桂林市秀峰区成立了新联会党支部，开展“党旗领航·新联新秀新舞台”党建品牌创建活动，激发新的社会阶层人士的组织内生动力。云南省文山市把新的社会阶层统战工作纳入党建工作总体谋划，探索同部署、同落实、同考核的工作方式，提升党建水平。

二是活动引领，推进协同联动。坚持以活动教育人、感化人，实现多领域协同联动，凝聚新的社会阶层人士智慧和力量。我省多地成立律师分会、新媒体创客分会、教育分会等新的社会阶层人士联络交流阵地，经常性开展沙龙活动，实现资源汇聚、信息共享、思想共鸣。浙江省以新的社会阶层人士工作站为抓手，打造“阳光同心”“助力联盟”等特色工作品牌，并成立“同心服务团”，走进湖南、贵州等地开展助学活动。河北省沧州市坚持以文会友、以文促联，依托市文联“文艺活动出名牌”工程，聚集人才、搭载品牌，增进相互理解和信任。

三是制度为纲，打造互利机制。江西省上高县依托上高旅美侨眷联谊会，深化与海外华侨文化的交流共建机制，被评为“全国侨联系统先进组织”。山东省临沂市河东区，相关部门在企业、高校等新的社会阶层人士统战工作实践创新基地成立统战工作领导小组，并建立责任机制，将有关工作纳入检查与考核，进一步增强了组织的凝聚力和向心力。

四是立足实际，服务社会发展。立足区域实际，发挥区域优势，让新的社会阶层人士在融入大局中服务社会，彰显形象。河北省沧州市通过开展网络宣传、展示、引领，新文艺群体已成为展示沧州城市形象、引领沧州文化潮流、推广沧州“六大文脉”的主力军。浙江多地依托当地归侨侨眷聚集优势，建设“侨之角”，把为侨界群众扶贫助困、文化宣传、权益保障等工作做事做好。山东省多地通过基地建设辐射带动作用，吸纳培养了一批新的社会阶层代表人士，打造“教育+未来”人才成长组推器。

社会转型带来挑战，四大问题仍需重视

应该看到，新的社会阶层人士在推动经济社会发展和政治体制、文化体制改革上发挥了积极作用，但其固有特点及当前社会转型期出现的新情况、新问题，在发挥团结引领作用上仍存在一些问题。

一是组织薄弱性仍然存在。新的社会阶层人士已成为经济社会发展的一支重要力量，需要有效地组织起来，调动他们的积极性。

二是统战工作抓手较少。新的社会阶层人士成员的广泛性、分散性以及岗位的流动性，给以固定单位为基础开展统战工作带来不便。随着市场经济体制的不断完善，非公有制企业数量将会不断增多，新的社会阶层人士人数也会越来越多，但受市场导向作用的影响，新的社会阶层人士流动频繁，缺少相对固定的联系，以单位为依托开展新的社会阶层人士统战工作的有效抓手较少，工作状态较为松散，工作效果有待提升。

三是成员思想较为复杂和多样。当前我国各项改革攻坚期，新的社会阶层人士在思想上呈现出复杂性和多样性。同时，新的社会阶层人士比其他阶层具有更强烈的改变自己生活的愿望，对政府服务水平有较高的期望。

四是期待多元交流渠道。在经济社会发展中，新的社会阶层人士利益需求不断增多，期望有更畅通的途径表达自己的诉求。

适应新形势发展和要求，充分发挥组织团结引领作用

发挥新的社会阶层人士团结引领作用，必须注重系统性、整体性、动态性、连续性，为经济社会发展凝聚正能量。

一要坚持党的领导，健全组织机制。政治性是新的社会阶层人士组织的根本属性，团结凝聚作用是其根本作用，发挥这一作用，才能有效团结队伍、凝聚思想。要建立健全新的社会阶层人士统战工作领导机制，在条件成熟的各非公有制经济单位、团体成立统战工作领导小组，明确责任分工，制定方案计划，实现新的社会阶层人士统战工作常态化管理，为顺利开展统战工作提供坚强制度支撑。坚持党的领导，需要加强党在非公有制经济领域的基层组织建设，充分发挥基层党组织在新的社会阶层人士中的吸引力、感召力和凝聚力。积极选拔、培养新的社会阶层人士中的优秀分子入党，定期开展党员活动，做好党员日常培训和管理，时刻将其团结在党的周围，不断巩固党的阶级基础，扩大党的群众基础。

二要整合各方力量，完善工作机制。开展新的社会阶层人士统战工作，必须建立健全工作机制。首先，要充分发挥统战部门主动性。面对新时期统一战线范围不断扩大，新的社会阶层人士数量不断增多的新形势，统战部门必须在思想上提高认识、转变观念；在工作方法上，坚持以人为本，理清工作思路，建立系统科学的工作机制；在队伍建设上围绕制度化、规范化、程序化要求，加大人才的引进与培养力度，进一步提高统战工作者整体素质；在作风上认真贯彻落实中央八项规定精神，加强横向沟通和纵向联系，深入基层调查研究，精准有效开展工作。其次，充分发挥社会团体组织协调作用。社会团体建立在自愿参与和相互信任的基础上，具有广泛性和包容性。再次，充分发挥示范带动作用。过代表人物的沟通协调和榜样示范作用，能够带动整个组织队伍沿着正确方向健康成长。

三要落实相关要求，提供条件保障。开展新的社会阶层人士统战工作必须要有制度和经费作为保障。第一，要健全完善相关法律法规，为新的社会阶层人士的健康发展提供法律保障。第二，要通过日常培训加强生产经营等法律法规学习和政策引导，促使他们始终坚持合法开展生产经营活动。第三，要考虑新的社会阶层人士在教育、医疗、养老、就业等方面的需求，积极协调和帮助他们解决困难，消除他们的后顾之忧，减少存在于他们中的不和谐、不安定因素，最大限度的团结队伍、凝聚共识。

总之，开展好新的社会阶层人士统战工作是当前一项重要任务，需要我们坚持统一战线“大团结、大联合”的永恒主题，准确把握新的社会阶层人士的特征，正确认识新的社会阶层人士统战工作中的挑战，加强党的领导，注重思想引导，完善工作机制，提供条件保障，更广泛地团结和引导广大新的社会阶层人士，求出最大公约数，画出最大同心圆，为全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的中国梦而凝心聚力、不懈奋斗。（中共济南市委统战部 杨德全）

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