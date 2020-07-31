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圣湘生物发布“分钟级”快速核酸检测系统

2020年07月31日21:42  来源：人民网-财经频道综合
 

采用“线上云端直播”方式，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“圣湘生物”）近日发布其自主研发、无需专业实验室的“分钟级”快速核酸检测系统。据介绍，系统有助于新冠核酸检测15分钟至45分钟出结果。

据悉，圣湘生物快速核酸检测系统今年4月通过国家药监局注册认证和欧盟CE认证；该产品打破核酸检测应用场景限制瓶颈，无需专业实验室，样本进、结果出，推动核酸检测由以往的“小时级”提升到“分钟级”，新冠核酸检测15-45分钟出结果，且灵敏度达到200copies/mL；也可延展应用到其他疾病的核酸检测。

目前，圣湘生物新冠病毒核酸检测试剂和iPonatic核酸检测分析仪已服务全球120多个国家疫情防控一线，特别是在很多医疗机构发热门诊、急诊检验实验室得到广泛应用。

国家卫生健康委临床检验中心副主任李金明认为，iPonatic实现了快速核酸检测，能够提高发热门诊的就诊检测报告效率，很好地缩短就诊时间，在特殊场景下可以解决临床较大问题。

圣湘生物董事长戴立忠表示，此次发布的快速核酸检测系统，是公司推动核酸检测普适化、全场景化的典型代表产品。“我们将坚守‘创新+服务’双轮驱动的初心，在服务国内外疫情防控和核酸检测能力建设中发挥更大价值，努力为行业发展和全民健康事业贡献更多力量”。（牛广文）

(责编：孙阳、杨曦)
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