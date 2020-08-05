普惠性补充医疗保险“福惠保”正式发布

近日，第二届健康医疗大数据中心与产业园建设国家试点工程（福州）成果展示大会暨在榕生态企业投资签约活动在福州举行，多项健康医疗大数据典型应用成果在会上展示亮相。其中，专属福州人的普惠性补充医疗保险“福惠保”在会上正式发布。

据了解，“福惠保”由中国人民财产保险股份有限公司福州市分公司和众安在线财产保险股份有限公司联合承保，由中电（福建）健康管理有限公司、上海暖哇科技有限公司提供服务和技术支持。

据悉，“福惠保”覆盖基本医疗和肿瘤特药两大保险责任。包含住院医疗、特殊病门诊、慢性病门诊，以及符合《福惠保特定恶性肿瘤药品目录》支付范围内的肿瘤特药，如肺癌、乳腺癌、白血病等高发恶性肿瘤治疗所需的自费药，经医保报销后，应由其个人负担的部分，责任范围内扣除免赔额后给予80%比例的报销。

此外，“福惠保”还提供药品直付、药品配送、处方咨询、健康门诊、健康体检等12项增值服务。（牛广文）

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